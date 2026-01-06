[오늘의신상]'제퍼슨 오션' 25개 항구서 숙성한 프리미엄 버번

전 세계 항해하며 숙성시킨 버번…바다 소금 등 독보적 풍미 특색

항해마다 고유 넘버 부여… 항해 스토리를 담은 고가치 컬렉터 아이템

페르노리카코리아(Pernod Ricard Korea)는 미국 프리미엄 위스키 브랜드 제퍼슨 버번(Jefferson's Bourbon)의 대표 라인업이자 독창적인 바다 숙성 방식으로 세계적인 주목을 받아온 '제퍼슨 오션(Jefferson's Ocean)'을 국내 첫 출시 한다고 6일 밝혔다.

제퍼슨 오션은 완전히 숙성된 버번을 선박에 실어 전 세계 25개 이상의 항구와 다섯 개 대륙을 항해하는 독창적인 숙성 방식을 통해 만들어진다. 적도를 두 차례 넘는 여정 동안 원액은 파도와 해풍, 극심한 온도 변화 속에서 변화와 농축을 거듭하며, 이러한 과정은 육상 숙성에서는 구현할 수 없는 깊고 복합적인 풍미를 완성한다. 항해 루트에는 대한민국 마산도 포함되어 있어 한국 소비자에게 더욱 특별한 의미를 더한다. 모든 병에는 고유한 항해 번호가 부여되어 세부 항해 기록은 제퍼슨 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있어 고가치 컬렉터 아이템이기도 하다.

제퍼슨 오션의 풍미는 크렘 브륄레와 은은한 해풍 향으로 시작해 캐러멜, 시나몬, 에스프레소 노트가 자연스럽게 이어지며, 피니시에서는 바다 소금과 캐러멜 팝콘의 달콤·짭조름한 조화가 길고 깊은 여운을 남긴다. 특히 니트(Neat) 또는 칵테일 '올드 패션드(Old Fashioned)' 방식으로 즐길 때 그 매력이 극대화된다.

제퍼슨 오션은 미국 내에서 연간 약 180만병이 판매되며, 2024년 IWSR 기준 글로벌 울트라 프리미엄 버번 96개 브랜드 중 4위에 오른 바 있다. 또한 세계에서 손꼽히는 규모의 국제 주류 대회 2023 샌프란시스코 월드 스피릿 컴피티션을 비롯해 2023 ASCOT(American Spirits Council of Tasters) 더블 플래티넘, 2025 뉴욕 국제 스피릿 대회, 2025 월드 위스키 어워드 등 주요 글로벌 어워즈에서 다수의 금상을 수상했다.

제퍼슨 버번의 창립자 트레이 졸러(Trey Zoeller)는 "제퍼슨 오션은 단순히 바다를 여행한 위스키가 아니라 전통을 존중하면서도 그 한계를 뛰어넘는 탐험 정신이 만든 작품"이라며 "파도, 해풍, 온도 변화가 빚어낸 복합적인 풍미는 오직 바다 위에서만 얻을 수 있으며, 이는 버번의 혁신이 전통을 파괴하는 것이 아닌 진화의 과정임을 보여준다"고 강조했다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr



