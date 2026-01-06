셀트리온, 미국 브랜치버그 생산시설 개소…글로벌 빅파마 도약 박차

관세 리스크 해소 및 글로벌 공급망 강화

"종합 CDMO 전진기지로 확장시킬 것"

셀트리온은 5일(현지시간) 미국 뉴저지주 브랜치버그에 위치한 생산시설에서 개소식을 개최했다.

(왼쪽부터) 기우성 셀트리온 부회장, 토드 윙지 셀트리온 브랜치버그 대표이사, 박경옥 셀트리온홀딩스 수석 부회장, 서정진 셀트리온그룹 회장, 앤디 김 연방 뉴저지 상원의원, 토마스 킨 주니어 연방 뉴저지 하원의원, 토마스 영 브랜치버그 타운십 시장, 서준석 셀트리온 북미본부 본부장이 5일(현지시간) 미국 뉴저지주 브랜치버그에 위치한 생산시설에서 열린 개소식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 셀트리온 AD 원본보기 아이콘

개소식은 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 209,500 2026.01.06 개장전(20분지연) 관련기사 지배구조 개혁과 유동성 기대…한국 증시 랠리, 올해도 이어질까‘1월 효과’에 제대로 올라타고 싶다면?[클릭e종목]"수익성 개선" 셀트리온, 증권가 목표가 상향 잇따라 전 종목 시세 보기 close 이 지난해 말 브랜치버그 시설 인수 완료 후 개최된 첫번째 공식 행사다. 이날 행사에는 앤디 김 연방 뉴저지 상원의원, 토마스 킨 주니어 연방 뉴저지 하원의원, 토마스 영 브랜치버그 타운십 시장 등 주요 외빈과 셀트리온 경영진이 참석했다.

개소식에 직접 참석한 서정진 셀트리온그룹 회장은 환영사를 통해 "브랜치버그 생산시설을 향후 연구센터까지 포함한 종합 위탁개발생산(CDMO) 생산기지로 확장해, 송도 본사와 함께 셀트리온의 글로벌 성장의 큰 축을 맡게 할 것"이라 셀트리온 브랜치버그의 신임 대표이사로 토드 윙지를 공식 임명했다.

셀트리온은 브랜치버그 생산시설 개소로 관세 리스크를 해소하고, 미국 내 안정적인 생산·공급 체계를 구축함으로써 글로벌 생산 네트워크 역량을 강화하게 됐다. 특히 일라이 릴리가 운영하던 cGMP(우수 의약품 제조 및 품질관리기준) 시설을 인수함으로써 신규 거점 확보에 드는 기회비용과 리스크를 최소화하게 됐다.

이와 함께 일라이 릴리와의 바이오 원료의약품(DS) 위탁생산(CMO) 계약 체결 및 현지 숙련 인력의 고용 승계까지 마무리하며, 인수 직후 생산 연속성과 운영 안정성을 확보했다.

향후 셀트리온은 해당 시설을 글로벌 제약사 대상의 CMO 및 CDMO 사업까지 단계적으로 확대해 나가는 전략적 요충지로 삼을 계획이다. 나아가 미국 현지 생산 역량과 직접판매 체계를 연계해 사업 구조를 고도화하고, 신규 사업 기회를 지속해서 창출해 나가겠다는 방침이다.

셀트리온 관계자는 "브랜치버그 생산시설 개소는 단순한 미국 내 생산 거점 확보라는 의미를 넘어, 글로벌 생산·공급 체계를 고도화하는 중대한 전환점이 될 것"이라며 "현지 생산을 통해 관세 리스크 완전히 해소하고 글로벌 CDMO 사업 경쟁력을 강화함으로써 글로벌 빅파마로의 도약을 차질 없이 완수할 것"이라고 했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>