넥센타이어, 현대차 中전용 '일렉시오'에 신차용 타이어 공급

넥센타이어는 현대자동차의 첫 중국 전용 전기차 '일렉시오'에 신차용 타이어(OE)를 공급한다고 6일 밝혔다.

'엔페라 슈프림 S'와 '엔페라 프리머스 QX EV'. 넥센타이어 AD 원본보기 아이콘

공급 제품은 '엔페라 슈프림 S'와 '엔페라 프리머스 QX EV'다. '엔페라 슈프림 S'는 전기차와 내연기관차 모두에 장착 가능한 고성능 사계절 타이어로, 인공지능(AI) 저소음 패턴 설계를 통해 승차감을 높였다. 4D 컴파운드와 패턴 형상 유지 기술로 마모 후에도 성능을 유지하며, 에어로 다이내믹 디자인을 적용해 공기 저항을 줄이고 연비 효율을 향상했다.

'엔페라 프리머스 QX EV'는 스포츠 드라이빙을 위한 고성능 여름용 전기차 타이어다. 소형 그루브 설계를 통해 코너링 및 측면 주행 그립 성능을 높였다. 타이어 홈을 교차 식으로 설계해 미끄럼 방지 능력과 배수 성능을 강화했으며, 타이어 숄더 폭을 최적화한 설계로 안정적인 코너링과 핸들링 성능을 제공한다.

넥센타이어는 일렉시오 OE 공급으로 중국 시장에서 입지를 확대하는데 기여할 것으로 기대하고 있다. 중국은 로컬 브랜드 선호가 강한 동시에 OE 제품에 대한 신뢰도가 높은 시장으로 전해진다.

넥센타이어 관계자는 "일렉시오 OE 공급은 전략적 시장인 중국에서 전동화 경쟁력을 선보이는 중요한 계기"라며 "내연기관차와 전기차뿐 아니라 모든 구동 방식의 차량에 최적화된 제품을 통해 글로벌 OE 파트너십을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 강조했다.





