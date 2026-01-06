본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

넥센타이어, 현대차 中전용 '일렉시오'에 신차용 타이어 공급

오현길기자

입력2026.01.06 08:56

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 파트너십 확대

넥센타이어 는 현대자동차의 첫 중국 전용 전기차 '일렉시오'에 신차용 타이어(OE)를 공급한다고 6일 밝혔다.


'엔페라 슈프림 S'와 '엔페라 프리머스 QX EV'. 넥센타이어

'엔페라 슈프림 S'와 '엔페라 프리머스 QX EV'. 넥센타이어

AD
원본보기 아이콘

공급 제품은 '엔페라 슈프림 S'와 '엔페라 프리머스 QX EV'다. '엔페라 슈프림 S'는 전기차와 내연기관차 모두에 장착 가능한 고성능 사계절 타이어로, 인공지능(AI) 저소음 패턴 설계를 통해 승차감을 높였다. 4D 컴파운드와 패턴 형상 유지 기술로 마모 후에도 성능을 유지하며, 에어로 다이내믹 디자인을 적용해 공기 저항을 줄이고 연비 효율을 향상했다.

'엔페라 프리머스 QX EV'는 스포츠 드라이빙을 위한 고성능 여름용 전기차 타이어다. 소형 그루브 설계를 통해 코너링 및 측면 주행 그립 성능을 높였다. 타이어 홈을 교차 식으로 설계해 미끄럼 방지 능력과 배수 성능을 강화했으며, 타이어 숄더 폭을 최적화한 설계로 안정적인 코너링과 핸들링 성능을 제공한다.


넥센타이어는 일렉시오 OE 공급으로 중국 시장에서 입지를 확대하는데 기여할 것으로 기대하고 있다. 중국은 로컬 브랜드 선호가 강한 동시에 OE 제품에 대한 신뢰도가 높은 시장으로 전해진다.


넥센타이어 관계자는 "일렉시오 OE 공급은 전략적 시장인 중국에서 전동화 경쟁력을 선보이는 중요한 계기"라며 "내연기관차와 전기차뿐 아니라 모든 구동 방식의 차량에 최적화된 제품을 통해 글로벌 OE 파트너십을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 강조했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

일본서 사라진 중국인들 어디갔나 봤더니…"서울행 3.3배 쑥"

"AI 때문에 회사 잘린다? 난 옆 팀으로 갑니다"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

샤오미폰으로 시진핑과 '셀카' 찍은 李대통령 "덕분에 인생샷. ㅎㅎ"

새로운 이슈 보기