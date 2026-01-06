본문 바로가기
사회
경찰, '공천헌금 1억 보관 의혹' 강선우 전 보좌관 피의자 조사

이은서기자

입력2026.01.06 09:33

00분 26초 소요
경찰이 김경 서울시의원 측으로부터 1억원의 '공천헌금'을 받아 보관했다는 의혹을 받는 강선우 무소속 의원의 전직 보좌관을 조사 중이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 6일 오전 7시께부터 강 의원의 전직 보좌관 A씨를 피의자 신분으로 소환해 조사하고 있다.


A씨는 김 의원 측으로부터 현금 1억원을 받아 보관한 의혹을 받고 있다.

녹취록에 따르면 김병기 더불어민주당 의원은 2022년 지방선거를 앞둔 4월 21일께 강 의원과 만나 "1억, 그 돈을 갖다가 받은 걸 사무국장(A씨)이 보관하고 있었다는 것 아니냐"고 물었다. 강 의원은 "그렇죠. 정말 아무 생각이 없었던 거죠"라고 답했다.


강 의원은 "A씨에게 누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다"고 해명했으나 A씨는 해당 내용을 전혀 모른다는 입장인 것으로 전해졌다.


경찰은 이날 특정범죄 가중처벌법상 뇌물수수 등의 혐의로 강 의원과 김 시의원을, 업무방해 혐의로 김 의원을 고발한 김태우 전 강서구청장도 불러 조사할 예정이다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
