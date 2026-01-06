PLUS 우주항공&UAM ETF, 1년 누적 수익률 100% 돌파

한화자산운용은 우주항공 테마 확산과 함께 'PLUS 우주항공&UAM' 상장지수펀드(ETF) 성과가 부각되고 있다고 6일 밝혔다.

한국펀드평가 펀드스퀘어에 따르면 PLUS우주항공&UAM ETF의 수익률은 최근 1개월 35.36%, 1년 106.17%를 기록했다. 3년 수익률은 225.95%에 달한다. 같은 기간 코스피 상승률을 큰 폭으로 웃돌았다. 우주 관련 국내 상장 ETF 중 전 구간 누적 플러스 수익률을 기록한 ETF는 PLUS 우주항공&UAM이 유일하다.

스페이스X 기업공개(IPO) 추진 기대가 글로벌 민간 우주산업의 성장 스토리를 재점화한 영향으로 풀이된다. 가장 큰 수혜를 본 종목은 위성 관련 기업으로 PLUS 우주항공&UAM ETF 내 관련 종목 비중은 41.49%에 달한다.

대표적으로 ▲우주·항공, 반도체 등 첨단 산업에 필수적인 니켈 및 티타늄 계열의 고순도 특수 금속·합금 소재 제조기업 에이치브이엠 ▲고해상도 지구 관측용 소형 위성 본체와 탑재체, 지상국 시스템 독자 개발·제조 기업 쎄트렉아이 ▲광섬유 계측 기술 기반 관성항법장치(IMU)·광섬유 자이로스코프 등 핵심 부품 생산 기업 파이버프로 등이 있다. 해상용 및 저궤도·중궤도 위성통신 안테나 시스템 개발·생산 기업 인텔리안테크와 독자적인 하이브리드 로켓 기술을 보유한 우주 발사체 기업 이노스페이스 등도 포함한다.

위성 이외에도 우주·항공 밸류체인 전반의 투자심리가 개선됐다. 업계는 스페이스X의 IPO를 한 기업의 단기적인 이벤트가 아니라, 민간 우주산업 시장 규모 확대 및 생태계 투자 증가를 상징하는 신호로 받아들이는 분위기다.

PLUS 우주항공&UAM ETF는 우주항공 테마를 우주(위성/기술), 방산/체계·전자, 항공(운영/플랫폼) 등 3중으로 담고 있어 산업 성장의 수혜를 폭넓게 수혜를 누릴 수 있다.

우주항공 테마가 강해질 때 시장의 관심은 발사체/위성 외에도 이를 뒷받침하는 센서·전자·체계통합·추진·부품 등으로 넓어진다. 구성종목 중 한화시스템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스 등은 방산·항공우주 산업에서 체계, 전자, 엔진/부품 등 핵심 사업을 영위하고 있다.

항공(운영/플랫폼) 관련 구성종목은 우주항공 테마를 모빌리티 생태계로 확장한다. UAM은 항공기체/부품뿐 아니라 운영, 안전, 인프라 등 다양한 산업과 연결되는 만큼 동반 강세를 보일 수 있다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 "우주항공 산업의 밸류체인은위성·부품 등 우주 인프라부터 방산 체계·전자, 항공 운영 생태계까지 넓게 연결되어 있다"라며 "'PLUS 우주항공&UAM' ETF는 국내 핵심 기업들에 분산 투자함으로써 우주항공 테마 확산 국면에서 전체적인 투자 기회를 제공할 수 있도록 설계됐다"라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



