본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

에이스침대 "구매 후기 작성하고 포인트 받아가세요"

이성민기자

입력2026.01.06 08:31

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

공식 홈페이지·SNS서 진행

에이스침대는 제품 사용 후기를 작성하면 네이버페이 포인트를 지급하는 '2026 에이스침대 구매 후기 이벤트'를 연간 운영한다고 6일 밝혔다.


매트리스를 프레임·파운데이션과 함께 세트로 구매한 고객, 그리고 '로얄에이스'를 구매한 고객이 공식 홈페이지에 사진 후기를 작성하면 네이버페이 포인트 1만원을, 개인 사회관계망서비스(SNS) 후기까지 함께 작성하면 1만5000원을 지급한다.

세트 구매 고객이 마이크로케어, 닥터스 온열매트 등 연계 품목을 구매한 뒤 후기를 작성하면 네이버페이 포인트 5000원을 지급한다.


에이스침대가 제품 사용 후기를 작성하면 네이버페이 포인트를 지급하는 '2026 에이스침대 구매 후기 이벤트'를 연간 운영한다. 에이스침대

에이스침대가 제품 사용 후기를 작성하면 네이버페이 포인트를 지급하는 '2026 에이스침대 구매 후기 이벤트'를 연간 운영한다. 에이스침대

AD
원본보기 아이콘

예비부부를 위한 '에이스 웨딩멤버스' 후기 이벤트도 함께 진행한다. 멤버십 가입과 혼수 구매 과정에 대한 SNS 후기를 작성한 고객을 대상으로 추첨을 통해 네이버페이 포인트 3만원을 증정한다.


제품 구매 후 일정 기간 사용한 뒤 후기를 남기는 '100일 사용 후기 이벤트'도 운영한다. 구매 후 6개월 이내 100일 사용 후기를 작성하면 네이버페이 포인트 1만원을 제공한다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

"AI 때문에 회사 잘린다? 난 옆 팀으로 갑니다"

처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

샤오미폰으로 시진핑과 '셀카' 찍은 李대통령 "덕분에 인생샷. ㅎㅎ"

새로운 이슈 보기