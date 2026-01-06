에이스침대 "구매 후기 작성하고 포인트 받아가세요"

공식 홈페이지·SNS서 진행

에이스침대는 제품 사용 후기를 작성하면 네이버페이 포인트를 지급하는 '2026 에이스침대 구매 후기 이벤트'를 연간 운영한다고 6일 밝혔다.

매트리스를 프레임·파운데이션과 함께 세트로 구매한 고객, 그리고 '로얄에이스'를 구매한 고객이 공식 홈페이지에 사진 후기를 작성하면 네이버페이 포인트 1만원을, 개인 사회관계망서비스(SNS) 후기까지 함께 작성하면 1만5000원을 지급한다.

세트 구매 고객이 마이크로케어, 닥터스 온열매트 등 연계 품목을 구매한 뒤 후기를 작성하면 네이버페이 포인트 5000원을 지급한다.

에이스침대가 제품 사용 후기를 작성하면 네이버페이 포인트를 지급하는 '2026 에이스침대 구매 후기 이벤트'를 연간 운영한다. 에이스침대 AD 원본보기 아이콘

예비부부를 위한 '에이스 웨딩멤버스' 후기 이벤트도 함께 진행한다. 멤버십 가입과 혼수 구매 과정에 대한 SNS 후기를 작성한 고객을 대상으로 추첨을 통해 네이버페이 포인트 3만원을 증정한다.

제품 구매 후 일정 기간 사용한 뒤 후기를 남기는 '100일 사용 후기 이벤트'도 운영한다. 구매 후 6개월 이내 100일 사용 후기를 작성하면 네이버페이 포인트 1만원을 제공한다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>