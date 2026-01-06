본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

삼척시, 2026년 소상공인 육성자금 융자추천 접수

이종구기자

입력2026.01.06 08:25

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 삼척시는 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 지역 소상공인의 경영 안정을 지원하기 위해 '2026년 소상공인 육성자금 융자지원 사업'을 추진한다고 6일 밝혔다.

삼척시청 전경. 삼척시 제공

삼척시청 전경. 삼척시 제공

AD
원본보기 아이콘

지원 대상은 삼척시에 사업장과 대표자 주소를 둔 상시근로자 5인 미만의 소상공인으로, 제조업·건설업·운수업의 경우에는 10인 미만 사업자까지 포함된다. 개인 및 법인사업자 모두 신청할 수 있으며, 신청일 기준 1개월 이상 영업을 지속한 사업자여야 한다.


융자추천 한도는 업종에 따라 차등 적용된다. 건설업과 지식·정보 관련 업종 등은 최대 1억 원, 도소매업과 일반음식점업, 숙박업 등은 최대 7천만 원, 그 밖의 소상공인은 최대 5000만원까지 융자추천을 받을 수 있다.

또한 재난 발생으로 피해를 입은 소상공인을 대상으로는 특별지원을 통해 기존 한도 내에서 추가 융자추천이 가능하며, 신용보증재단 보증서를 활용해 대출받은 경우에는 보증수수료의 50%를 5년간 지원한다.


융자추천 신청은 2026년 1월 1일부터 12월 31일까지 가능하며, 예산 소진 시 조기 종료된다. 신청을 희망하는 소상공인은 사전에 금융기관에서 대출 가능 여부를 확인한 뒤 삼척시청 경제과를 방문해 신청하면 된다.


시 관계자는 "이번 소상공인 육성자금 지원이 지역 소상공인의 경영 안정과 자금 운용에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"며 "앞으로도 소상공인이 체감할 수 있는 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.




삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

"AI 때문에 회사 잘린다? 난 옆 팀으로 갑니다"

처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

샤오미폰으로 시진핑과 '셀카' 찍은 李대통령 "덕분에 인생샷. ㅎㅎ"

새로운 이슈 보기