본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

악재 소화하는 KT, 올해 저평가 해소 전망[클릭 e종목]

이민우기자

입력2026.01.06 08:24

시계아이콘00분 55초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

배당분리과세에 주주환원 확대 기대감↑

올해 KT 가 통신업종 중에서도 가장 가파른 상승세를 보일 것이라는 전망이 나온다. 해킹 관련 악재는 이미 시장에 알려졌고, 일회성 비용을 제거하면 올해 높은 이익 성장과 주주환원도 늘어날 것이라는 판단에서다.


6일 하나증권은 이같은 배경에 KT의 목표주가를 7만6000원으로 8.6% 올리고 투자의견 '매수'를 유지했다. 전날 종가는 5만1600원이었다.

하나증권은 KT가 3차 상법 개정과 배당 분리 과세 시행의 직접적인 수혜주라는 점에 주목했다. 신임 경영진 역시 기업가치 향상에 주력하고 있어 주당배당금(DPS)이 크게 오를 것이라는 분석이다.


새로 선임된 박윤영 최고경영자(CEO)가 오는 3월 주주총회에서 확정될 예정인데, KT의 이사회 CEO 선정 조건에는 기업가치 제고가 첫 번째로 제시됐다. 올해 실적과 더불어 주가 부양이 중요해지는 상황인 셈이다.


최근 대내외적 상황을 감안하면 올해는 DPS 상향에 특히 이목이 쏠릴 것으로 보인다. 배당 분리 과세가 이미 확정되고, 3차 상법 개정이 추진되는 상황에서 CEO가 바뀐 이후 첫 배당금이 오는 4월 지급되기 때문이다. 하나증권은 올해 KT의 주당배당금이 전년 대비 50% 늘어난 900원에 이를 것으로 내다봤다.

김홍식 하나증권 연구원은 "대다수 소액주주가 소각도 못 할 자사주를 사느니 제대로 평가받을 수 있고 당장 현금 흐름 창출이 가능한 배당금 지급을 선호할 것"이라며 "규제 기관 정책에 모범적인 태도를 보일 수 있다는 측면에서도 충분히 고려 대상이 될 것"이라고 설명했다.


지난해 기준 KT는 지난해 외국인 보유 한도 소진 문제로, LG유플러스와 달리 자사주를 당장 소각하지 못했다. 이제는 주주환원을 전액 배당금으로 지급할 가능성이 커졌다. 주주환원 가치를 주가에 온전히 반영하면서 저평가 국면에서 벗어날 환경이 마련됐다는 분석이다.


김 연구원은 "2024년 하반기와 지난해 상반기 KT주가의 상승 배경도 주주환원 금액 증가였다"며 "기대배당수익률 5% 수준까지 KT 주가가 상승할 수 있다고 보면 올해 상반기 내 7만6000원까지 기대할 수 있을 것 같다"고 전망했다.

악재 소화하는 KT, 올해 저평가 해소 전망[클릭 e종목]
AD
원본보기 아이콘




이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

"AI 때문에 회사 잘린다? 난 옆 팀으로 갑니다"

처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

샤오미폰으로 시진핑과 '셀카' 찍은 李대통령 "덕분에 인생샷. ㅎㅎ"

새로운 이슈 보기