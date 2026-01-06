웅진그룹, CES 2026 참가…교육·IT 솔루션 선보인다

웅진씽크빅·웅진IT 통합 부스 운영

웅진그룹이 7~10일 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에 참가해 교육과 렌털·모빌리티 사업을 아우르는 솔루션을 선보인다고 6일 밝혔다.

라스베이거스 컨벤션센터 노스홀에 마련된 통합 부스에는 웅진씽크빅과 웅진IT가 참여한다. 각각 인공지능(AI) 기반 에듀테크 제품과 렌털·모빌리티 산업용 디지털 솔루션을 중심으로 부스를 구성했다.

미국 라스베이거스 컨벤션센터 노스홀에 마련된 웅진씽크빅 부스 시안. 웅진그룹 AD 원본보기 아이콘

웅진씽크빅은 이번 CES에서 혁신상을 받은 독서 플랫폼 '북스토리'와 영어 스피킹 서비스 '링고시티'를 필두로 AI를 기반으로 한 독서·언어 교육의 방향성을 제시한다. 'AR피디아'와 '씽크빅 토픽'도 현장에서 체험할 수 있도록 준비했다.

웅진IT는 렌털·구독 비즈니스와 모빌리티 산업에 특화된 독자 솔루션 'WRMS'와 'WDMS'를 중심으로 해외 사업 확장을 위한 기술 경쟁력을 선보인다.

웅진그룹 관계자는 "웅진씽크빅의 5년 연속 CES 수상으로 검증된 에듀테크 경쟁력과 웅진IT의 산업별 디지털 솔루션을 한자리에서 선보여 그룹 차원의 기술 역량과 글로벌 확장 가능성을 적극적으로 알릴 계획"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>