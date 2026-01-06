[CES 2026]BMW, 노이어 클라쎄 '뉴 iX3' AI 음성비서 첫 공개

더 높은 효율·더 긴 주행거리·더 빠른 충전

새로운 주행역동성…양방향 충전 최초 도입

BMW가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 미래 비전인 '노이어 클라쎄'의 첫 양산형 모델 'BMW 뉴 iX3'에 적용된 다양한 차세대 혁신 기술을 선보였다.

글로벌 자동차 제조사 가운데 최초로 아마존 '알렉사+' 기술을 탑재한 인공지능(AI) 기반 음성 비서 'BMW 지능형 개인 비서'도 처음으로 공개했다.

BMW 첫 번째 노이어 클라쎄 모델 'BMW 뉴 iX3'.

소프트웨어 정의 차량(SDV)을 기반으로 하는 '뉴 iX3'는 지속적으로 진화하는 사용자 경험을 제시하게 된다. BMW는 노이어 클라쎄의 주요 기술을 2027년까지 새롭게 선보일 총 40종 신차 및 부분변경 모델에 순차적으로 적용할 예정이다.

BMW 지능형 개인 비서는 대규모 언어 모델(LLM) 기반의 생성형 AI를 활용해 언어를 이해하고 스스로 응답을 생성한다. 탑승자는 자연스러운 대화로 차량 기능을 제어할 수 있을 뿐만 아니라, 차량 이외의 정보와 지식까지 직관적으로 질문하고 답변을 받을 수 있다. 하나의 문장으로 동시에 여러 명령을 요청하는 것도 가능하다.

'BMW 뉴 iX3'에 적용된 '6세대 BMW e드라이브' 기술은 고효율 전기 모터와 새롭게 설계된 원통형 셀 기반 고전압 배터리, 800V 기술이 특징이다.

'BMW 뉴 iX3 50 x드라이브'는 두 개의 전기 모터를 탑재해 최고출력 469마력(345kW), 최대토크 65.8kg·m(645Nm)를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km까지 4.9초 만에 도달한다. 108.7kWh 용량의 고전압 배터리 시스템이 탑재돼 WLTP 기준 최대 805km의 1회 충전 주행거리를 제공한다.

원통형 셀 기반 고전압 배터리를 적용해 이전 세대 대비 셀 단위 에너지 밀도를 20%, 충전 속도를 30% 향상했으며, 원통형 셀을 고전압 배터리에 직접 탑재하는 '셀 투 팩' 구조를 통해 에너지 밀도를 높였다. 배터리를 차체 구조의 일부로 통합하는 '팩 투 오픈 보디' 설계를 적용해 차체 무게를 줄였다.

BMW 첫 번째 노이어 클라쎄 모델 'BMW 뉴 iX3'.

충전 성능도 끌어올렸다. 뉴 iX3는 최고 400kW의 초급속 충전을 지원해 800V급 DC 급속 충전기를 이용하면 단 10분 만에 372km(WLTP 기준)의 주행거리를 확보할 수 있으며, 배터리 잔량 10%에서 80%까지는 약 21분이면 충전할 수 있다. BMW 그룹이 자체 개발한 통합 스위칭 매트릭스 기반의 배터리 관리 기술을 통해 400V DC 충전기 역시 사용 가능하며, AC 충전은 기본 11kW, 옵션으로 22kW를 지원한다.

뉴 iX3는 V2L, V2H, V2G 등 다양한 양방향 충전 기능을 제공해 이동형 전원 공급은 물론 가정용 에너지 저장과 전력 판매를 통한 수익 창출까지 폭넓게 활용할 수 있다. 북미 충전 표준(NACS)과 호환되는 충전 포트를 기본 적용해 슈퍼차저 네트워크 접근성을 높였으며, 기본 제공되는 CCS 어댑터를 통해 다른 충전 사업자의 인프라도 이용할 수 있다.

이외에도 운전자와 주행 보조 시스템 간 상호작용을 최적화하는 BMW 심바이오틱 드라이브를 통해 새로운 차원의 주행 경험을 제공한다. 운전자의 가속, 제동, 조향 제어가 AI 기반 소프트웨어와 자연스럽게 결합해 '순수한 운전의 즐거움'을 구현한다.

BMW 첫 번째 노이어 클라쎄 모델 'BMW 뉴 iX3'.

또 BMW 고속도로 주행 어시스턴트를 통해 운전자는 시속 130km까지 스티어링 휠에서 손을 놓고 주행할 수도 있다. 차로 유지와 자동 차로 변경을 모두 지원하며, 운전자는 사이드미러를 한 번 확인하는 간단한 시선 처리만으로 차로 변경을 허용할 수 있다. 내비게이션의 경로 안내와 연동해 고속도로 분기점과 출구에서 선제적으로 차로 변경을 제안하며, 보다 다양한 상황에서 자율주행 레벨 2 수준의 운전자 보조 기능을 경험할 수 있다.

새롭게 도입된 고속도로 및 시티 어시스턴트는 신호등 인식 기반 자동 정차 및 재출발 등으로 복잡한 도심 주행을 지원한다. BMW는 첨단 운전자 보조 기능은 향후 시장에 따라 도입 여부를 결정할 예정이며, 무선 소프트웨어 업데이트를 통해 지속적으로 확대할 계획이다.

BMW 첫 번째 노이어 클라쎄 모델 'BMW 뉴 iX3'.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



