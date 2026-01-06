본문 바로가기
동료교수 자녀에 후한 점수?…경찰, 한체대 수사

이경호기자

입력2026.01.06 07:59

수정2026.01.06 08:38

숏뉴스
2021년 대입 실기시험서 입시 부정 정황
압수수색해 영상 확보

한국체육대학교에서 교수 자녀가 부정 입학한 의혹이 불거져 경찰이 수사 중인 것으로 알려졌다.

한국체육대학교 전경. 한체대

한국체육대학교 전경. 한체대

6일 연합뉴스는 "서울경찰청 형사기동대가 업무방해 등의 혐의로 한체대 A·B 교수를 불구속 입건했다"고 보도했다.


이에 따르면 A 교수는 2021학년도 정시에 지원한 동료 B 교수의 아들의 실기 점수를 부풀린 혐의를 받는 것으로 전해졌다.

당시 실기 종목은 10ｍ 왕복 달리기와 제자리멀리뛰기, 윗몸 일으키기 등이었는데, A 교수가 감독관으로 참여해 B 교수 아들 점수를 후하게 줬다는 의혹이다.


B 교수의 아들은 체육특기자가 아니었지만, 그해 한체대에 합격했다. 경찰은 B 교수의 청탁이 있었던 게 아닌지 의심하는 것으로 알려졌다.

동료교수 자녀에 후한 점수?…경찰, 한체대 수사 원본보기 아이콘

지난해 6월 관련 고발장을 접수한 경찰은 10월 한체대 입시학생팀을 압수수색했다.


또 이를 통해 확보한 실기시험 영상에서 B 교수 아들의 윗몸일으키기 개수가 부풀려진 정황을 파악한 것으로 전해졌다.

경찰은 조만간 수사를 마무리하고 두 교수를 송치할지 결정할 예정이다.


A·B 교수는 이번 의혹과 관련한 연합뉴스의 질의에 답을 하지 않았다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
