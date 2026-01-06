본문 바로가기
[날씨]아침 기온 5~10도 '뚝'…늦은 밤 강원·제주엔 눈·비

임춘한기자

입력2026.01.06 07:26

화요일인 6일은 아침 기온이 전날보다 5∼10도가량 떨어져 춥겠다.


서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 점퍼 모자를 쓴 시민이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문네거리에서 패딩 점퍼 모자를 쓴 시민이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 -6.7도, 인천 -5.2도, 수원 -8.1도, 춘천 -10.7도, 강릉 -1.1도, 청주 -4.8도, 대전 -6.4도, 전주 -5.4도, 광주 -3.2도, 제주 3.6도, 대구 -2.0도, 부산 -1.3도, 울산 -3.2도, 창원 -1.4도 등이다. 낮 기온은 2∼9도로 예보됐다.

늦은 밤부터 강원도와 제주도에 눈 또는 비가 내려 다음날까지 이어지겠다. 이틀간 예상 적설량은 제주도 산지 1∼5㎝, 강원 내륙 및 산지 1㎝ 안팎이다. 같은 기간 예상 강수량은 제주도 5㎜ 미만, 강원 내륙 및 산지 1㎜ 안팎이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산으로 전 권역이 '좋음'∼'보통'으로 예상된다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.0m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 0.5∼2.0m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

