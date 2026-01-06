본문 바로가기
산청군, 새 단장 캠페인 ‘우수 지자체’로 인정받다

영남취재본부 최순경기자

입력2026.01.06 08:51

특별교부세 5000만원 확보

경남 산청군은 대한민국 새 단장 캠페인 추진 실적 평가에서 '우수지자체'에 선정됐다고 6일 밝혔다.


행정안전부가 주관한 이번 캠페인은 지난해 9월과 10월 두 차례 전국 단위 환경정화 운동으로 추진했다.

대외적으로는 아시아태평양경제협력(APEC) 정상회의의 성공적인 개최를 도모하고 대내적으로는 국민 생활공간을 개선해 주거환경의 질을 높이기 위해 마련됐다.

산청군 대한민국 새단장 캠페인 ‘우수지자체’ 선정 단체사진.

산청군 대한민국 새단장 캠페인 '우수지자체' 선정 단체사진.

산청군은 지자체장이 참여한 군 단위 대한민국 새 단장 캠페인을 비롯해 읍면별 대한민국 새 단장 캠페인, 사회단체 캠페인, 내 동네 청소하기 캠페인 등 다양한 활동을 펼쳤다.


이에 전국 지자체 243곳 중 ▲환경정화 활동 추진성과 ▲홍보·교육실적 ▲주민참여도 등 항목에서 높은 점수를 받아 우수지자체에 이름을 올렸다.


이번 선정으로 산청군은 특별교부세 5000만원을 확보하게 됐다.

이승화 군수는 "이번 캠페인이 일회성 환경정화 운동에 그치지 않도록 지속해서 추진해 군민 생활에 보탬이 될 수 있도록 하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr


