[CES 2026]정철동 LGD 사장 “턴어라운드 이후 과제는 더 높은 원가 절감”

CES서 차량용·대형 OLED 공개하며 수익성 강화 전략 제시

LG디스플레이가 지난해 실적 반등을 발판으로 올해는 수익성 중심 경영과 원가 절감을 전면에 내걸고 사업 체질 전환에 나선다. 기술 경쟁력 확보 이후 비용 구조를 한 단계 더 끌어내려 실질적인 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.

정철동 LG디스플레이 사장은 5일(현지시간) 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC) 웨스트홀에서 열린 CES 2026 사전 부스 투어에 앞서 기자들과 만나 "지난해 턴어라운드를 이뤘고 올해는 기술을 토대로 수익성을 확보하는 해로 만들 계획"이라고 말했다.

정철동 LG디스플레이 사장 CES 2026 도어스테핑. LG디스플레이

정 사장은 "1등 기술을 확보하는 것 다음 단계가 원가 절감"이라며 "지금도 원가 개선을 진행하고 있지만 한 단계 더 높은 수준의 원가 절감을 통해 기업 경쟁력을 높이는 것이 올해 사업 계획의 핵심"이라고 밝혔다. 이어 "올해 목표는 당연히 지난해보다 더 나은 성과를 만드는 것"이라고 말했다.

투자 기조와 관련해서는 신중한 입장을 유지했다. 정 사장은 태블릿, 노트북, 모니터 등 정보기술 기기 전반에서 액정표시장치에서 유기발광다이오드로의 전환 속도가 제품군별로 다르다고 설명하며 "현재로서는 우리가 생각하는 경제 규모에 이르지 못해 기존 인프라로 대응할 계획"이라고 밝혔다. 다만 "우리가 판단한 시장 규모에 도달하는 시점에는 여러 방법을 통해 대응할 계획"이라고 덧붙였다.

인공지능 시대를 맞아 휴머노이드 등 로봇 분야에서의 유기발광다이오드 사업과 관련해서는 기술 발전 속도에 맞춘 대응 전략을 강조했다. 정 사장은 "로봇 관련 발전 속도에 맞춰 고객의 필요에 맞게 준비를 해오고 있다"며 "시장 흐름에 발맞춰 앞으로 나아갈 계획"이라고 말했다.

이번 CES 기간 중 만나는 고객사와 관련해서는 차량용 디스플레이에 대한 관심이 가장 크다고 밝혔다. 그는 "차량 쪽에 대해 많은 관심이 있고, 이번에 전시한 텔레비전용 유기발광다이오드 역시 고객들의 관심이 높아 더 많은 방문이 이어질 것"이라고 말했다.

한편 LG디스플레이는 CES 2026에서 차량용 디스플레이 기술을 집중적으로 선보였다. LVCC 웨스트홀에 마련한 모빌리티 전시관에서는 인공지능 시대 소프트웨어 정의 차량에 맞춘 다양한 디스플레이 설루션을 공개했다.

LG디스플레이는 고급 차량에 적용되는 유기발광다이오드부터 가격 경쟁력을 높인 차량용 유기발광다이오드(OLED), 전력 소모를 줄인 액정표시장치(LCD)까지 폭넓은 제품군을 갖췄다는 점을 강조했다. 차량용 디스플레이 전 분야를 아우르는 포트폴리오를 한자리에서 보여줬다.

전시장에는 화면 크기를 상황에 따라 늘릴 수 있는 33인치 슬라이더블 OLED가 공개됐다. 주행 중에는 내비게이션에 적합한 화면으로 사용하다가 정차하거나 자율 주행 상황에서는 대화면으로 영상을 볼 수 있다. 반복 사용에도 견딜 수 있는 내구성과 혹한 환경에서도 작동하는 안정성을 확보했다.

화질은 유지하면서 가격 부담을 낮춘 차량용 OLED도 함께 전시됐다. 얇은 유리 기판을 적용해 비용을 줄였으며, 14인치부터 18인치까지 다양한 크기로 차량 실내 디자인 변화에 대응했다.

운전자의 상태를 감지하는 카메라를 화면에 숨긴 계기판용 디스플레이와 하나의 화면에서 운전자와 동승자가 서로 다른 콘텐츠를 이용할 수 있는 디스플레이도 선보였다. 이들 제품은 기술력을 인정받아 CES 2026 혁신상에 선정됐다.

이와 함께 단일 패널로 구현한 51인치 초대형 필러 투 필러 OLED도 공개했다. 운전석에서는 조수석 화면이 보이지 않도록 설계해 주행 안전성을 높였다.

LG디스플레이는 차량 창문을 디스플레이로 활용할 수 있는 투명 마이크로 발광다이오드와 자유로운 형태 구현이 가능한 스트레처블 마이크로 발광다이오드 등 차세대 모빌리티용 신기술도 함께 소개했다.

이와 별도로 LG디스플레이는 라스베이거스 컨벤션센터 인근 콘래드 호텔에서 대형 OLED 전시를 진행했다. 대형 텔레비전과 모니터용 패널을 중심으로 프리미엄 제품과 보급형 제품을 함께 선보이며 시장 확대 전략을 제시했다.





라스베이거스(미국)=박소연 기자 muse@asiae.co.kr



