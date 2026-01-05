본문 바로가기
마두로, 법정 출석 위해 맨해튼 연방법원 도착…헬기·장갑차 동원

부애리기자

입력2026.01.05 22:27

시계아이콘00분 31초 소요
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 5일(현지시간) 법정 출석을 위해 뉴욕 맨해튼 헬기장에 도착하고 있는 모습. 로이터연합뉴스

미국으로 압송된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 5일(현지시간) 첫 법정 출석을 위해 뉴욕 맨해튼의 남부연방지방법원에 도착했다.


CNN 방송 등에 따르면 마두로 대통령은 뉴욕 브루클린에 위치한 메트로폴리탄 구치소에 수감돼 있다가 이날 오전 헬기에 태워져 법원 인근 헬기장으로 호송됐다.

중무장한 병력이 수갑을 찬 것으로 추정되는 마두로 대통령과 그의 부인 실리아 플로레스를 연행하는 모습이 목격됐다. 이들은 장갑차에 태워져 법원으로 이동했다.


마두로 대통령 부부는 미 동부 시간으로 이날 정오(한국시간 6일 오전 2시) 법원에서 기소 인정 여부 절차를 밟는다. 트럼프 1기 행정부 시절인 2020년 마약 밀매, 돈세탁 등 '마약 테러리즘' 혐의로 기소된 마두로 대통령이 미국 법정에 서는 것은 처음이다.


마두로 대통령의 재판은 올해 92세의 앨빈 헬러스타인 판사가 맡는다. 헬러스타인 판사는 마두로 대통령이 연관된 마약 사건을 10년 넘게 맡아왔다.

마두로 대통령 부부는 미군의 전격적인 군사작전이 이뤄진 지난 3일 베네수엘라 수도 카라카스의 안전 가옥에서 미군과 미 법무부 당국자에 의해 체포돼 뉴욕으로 압송됐다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
