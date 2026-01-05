美 그린란드 군침에 "이제 그만" 일축…유럽 연대 움직임

그린란드·덴마크, 트럼프 잇단 발언에 반발

외신 "英·EU, 영토주권 존중해야" 동조

그린란드의 옌스-프레데리크 닐센 총리가 도널드 트럼프 미국 대통령의 영토 야욕에 대해 "이제 그만하라"라고 반응했다. 그간 에둘러 표현해왔으나 트럼프 대통령을 비롯한 미국 인사들이 노골적인 의욕을 드러내자 강경한 태도로 맞섰다. 유럽연합(EU)과 개별 유럽 나라들은 연대를 표했다.

AFP, 영국 BBC 등 외신은 덴마크가 동맹국의 영토 주권을 존중해야 한다며 미국의 태도에 반발했다고 5일(현지시간) 보도했다. 미국이 무력으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 후 덴마크령 그린란드에 대한 영토 야욕을 재차 드러내자 유럽에서도 긴장감이 고조되는 모양새다.

덴마크령 그린란드의 옌스-프레데리크 닐센 총리가 지난해 10월 유럽의회에서 연설하고 있다. 연합뉴스, AP AD 원본보기 아이콘

닐센 총리는 "더 이상의 압박도, 암시도, 병합 환상도 안 된다"고 경고하며 "우리는 대화와 논의에 열려 있지만 이는 반드시 적절한 (공식)경로로, 국제법을 존중하는 가운데 이뤄져야 한다"고 강조했다. 그는 당초 마두로 축출 사태를 계기로 그린란드가 조명받자 온건한 표현으로 대응했다.

그럼에도 트럼프 대통령이 고강도 발언을 내놓자 강경한 어조로 비판했다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 "미국은 덴마크 왕국을 구성하는 세 지역 중 어느 곳도 합병할 권리가 없다"고 말했다.

EU와 유럽 주요 국가는 영토 주권을 존중하라고 촉구하며 덴마크와 그린란드 편에 섰다. EU 외교정책 담당 대변인 아니타 히퍼는 "EU는 국가 주권, 영토 보전, 국경 불가침의 원칙을 수호해 나갈 것"이라며 "이런 원칙은 보편적인 가치로, EU 회원국 영토 보전에 문제가 제기될 경우 우리는 이를 수호하는 일을 결코 멈추지 않을 것"이라고 강조했다.

JD 밴스 미국 부통령이 지난해 3월 그린란드의 미군 피투픽 우주 기지를 둘러보고 있다. 연합뉴스, 로이터 원본보기 아이콘

키어 스타머 영국 총리는 BBC 인터뷰에서 그린란드의 미래는 그린란드와 덴마크만이 결정해야 한다고 지적했다. 요한 바데풀 독일 외무장관은 그린란드는 덴마크에 속해 있다면서 필요하다면 북대서양조약기구(NATO·나토) 차원에서 그린란드의 보호를 강화하는 방안을 논의할 수 있다고 말했다. 파스칼 콩파브뢰 프랑스 외교부 대변인도 현지 TF1 방송에 "국경은 무력으로 바꿀 수 없다"고 말했다.

트럼프 대통령의 측근인 스티브 밀러 백악관 부비서실장의 아내이기도 한 팟캐스터 밀러는 마두로 대통령을 체포한 미군의 작전 완료 수 시간 후 사회관계망서비스 엑스에 성조기로 된 그린란드 지도와 함께 '머지않아'(SOON)라는 도발적 문구를 올렸다. 트럼프 대통령은 집권 1기 대부터 그린란드에 눈독을 들여왔다. 베네수엘라 군사 개입 후인 4일 미국 매체와 인터뷰에서는 미국 방위를 위해 그린란드가 필요하다는 입장을 밝혔다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



