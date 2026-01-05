본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

종각역 사고 택시기사 구속영장 기각…"약물복용 다툴 여지"

최영찬기자

입력2026.01.05 22:25

수정2026.01.05 22:27

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

서울 종각역 인근에서 추돌사고를 일으켜 15명의 사상자를 낸 택시 기사가 구속을 면했다.


지난 2일 퇴근 시간대 서울 도심에서 추돌사고를 일으켜 1명을 숨지게 한 혐의를 받는 택시 기사가 교통사고처리특례법상 치사상과 도로교통법상 약물운전, 특정범죄 가중처벌법상 위험운전 등 치사상 등의 혐의로 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 5일 서울 서초구 중앙지법으로 들어서고 있다. 연합뉴스

지난 2일 퇴근 시간대 서울 도심에서 추돌사고를 일으켜 1명을 숨지게 한 혐의를 받는 택시 기사가 교통사고처리특례법상 치사상과 도로교통법상 약물운전, 특정범죄 가중처벌법상 위험운전 등 치사상 등의 혐의로 구속 전 피의자 심문을 받기 위해 5일 서울 서초구 중앙지법으로 들어서고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 5일 교통사고처리 특례법상 치사상, 도로교통법상 약물 운전 등 혐의를 받는 70대 이모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 영장을 기각했다.

재판부는 "사고 발생 및 결과에 대한 부분은 소명되지만 사고 당시 주행거리와 피의자의 상태 등에 비춰볼 때 피의자가 약물을 복용하였다거나 약물로 인해 사고가 발생했다는 부분에 대해 다툴 여지가 있다"며 "피의자의 주거가 일정하고, 소변과 모발 채취를 통해 이미 감정의뢰를 한 점 그리고 연령, 범죄경력 등을 고려하면 증거인멸이나 도주 우려가 있다고 보기 어렵다"고 밝혔다.


이씨는 지난 2일 오후 6시 7분께 종각역 인근에서 전기차 택시를 몰다 40대 여성 보행자 1명이 숨지고 14명(본인 포함)이 다치는 다중 추돌사고를 냈다.


경찰이 사고 직후 실시한 약물 간이검사 결과 이씨의 몸에서는 모르핀 성분이 검출됐다.

경찰은 이씨에게 교통사고처리특례법상 치사상과 도로교통법상 약물운전, 특정범죄 가중처벌법상 위험운전치사상 등 혐의를 적용해 전날 구속영장을 신청했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

종각역 사고 택시기사 구속영장 기각…"약물복용 다툴 여지"

새로운 이슈 보기