일본, 한중 정상회담에 경계감…"中, 한일 관계 벌리려 해"

부애리기자

입력2026.01.05 21:40

이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 5일 베이징 인민대회당에서 열린 한중 MOU 체결식에서 악수하고 있는 모습. 연합뉴스

이재명 대통령이 5일 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 열어 양국 간 협력 강화에 나선 가운데 일본에서는 경계하는 목소리가 나오고 있다.


요미우리신문은 이날 이 대통령의 중국 국빈 방문 소식을 다루면서 사드(THAAD·고고도 미사일 방어체계) 배치를 결정한 2016년께 냉각된 한중 관계의 개선을 확인하는 자리가 될 듯하다고 보도했다.

그러면서 "중국은 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시' 발언 이후 대일 압력을 높이고 있으며 한국을 후대해 한일 간 이간을 노린다"고 전했다.


NHK도 "중국이 일본에 대한 비판을 계속하는 가운데 한국과 관계를 강화해 대만과 역사 인식 문제를 놓고 보조를 맞추게 하려는 생각을 가진 것으로 보인다"고 해석했다.


앞서 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장은 지난달 말 조현 외교부 장관과 통화에서 "일본의 일부 정치 세력이 역사를 후퇴시키려 시도한다"며 "한국이 역사와 인민에 책임지는 태도를 갖고 올바른 입장을 취할 것으로 믿는다"고 말했다고 NHK는 전했다.

다만 교도통신은 "중일 갈등 속에서 이재명 대통령을 국빈으로 후대해 한국을 자기 편으로 당기려는 시진핑 지도부에 대해 이 대통령은 중일 어느 쪽에 대해 편들기는 피하고 등거리를 유지하려는 생각"이라며 "방중 전부터 신경전이 계속됐다"고 보도했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
