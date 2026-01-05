본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

충주·익산 가금농장, 고병원성 AI 발생

부애리기자

입력2026.01.05 21:35

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
충주·익산 가금농장, 고병원성 AI 발생
AD
원본보기 아이콘

고병원성 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 충북 충주시 소재 산란종계 농장과 전북 익산시 소재 육용종계 농장에서 H5N1형 고병원성 AI가 확진됐다고 5일 밝혔다.


이에 따라 이번 동절기 가금농장에서 발생한 고병원성 AI는 32건으로 증가했다.

중수본은 초동대응팀을 현장에 투입해 농장 출입 통제, 살처분, 역학조사 등 선제적 방역 조치 중이다. 또 고병원성 AI 확산 차단을 위해 발생 지역과 축종, 계열사 관련 농장·시설·차량 등에 대해 일시 이동 중지 명령을 내렸다.


아울러 발생 농장 방역지역(10㎞ 이내) 가금농장과 발생 농장을 방문한 사람 또는 차량이 출입한 농장·시설·차량에 대해 정밀 검사를 실시한다. 육용종계 감염 개체 조기 검출을 위해 발생 계열사인 하림 육용종계 계약 사육농장 51곳에 대해서도 검사를 한다.


중수본은 전국 가금 농가에서 방역 수칙을 철저히 준수하고 사육 중인 가금에서 폐사 증가, 산란율 저하, 사료 섭취량 감소 등 주요 의심 증상은 물론 경미한 증상이 확인될 경우에도 즉시 방역 당국에 신고해 달라고 당부했다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기