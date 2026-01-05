李대통령, 시진핑에 '기린도' 선물…펑리위안에 '노리개·K뷰티기기' 전달

'금박 용문 액자'도 선물…협력 관계 심화 기원 의미 담아

한중 정상 나란히 '붉은 넥타이'…경주 땐 '푸른 넥타이'

이재명 대통령은 5일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 열린 한중 정상회담을 기념해 시진핑 중국 국가주석에게 협력관계의 심화를 기원하는 의미를 담아 '기린도'와 '금박 용문 액자'를 선물했다.

이재명 대통령이 시진핑 주석에게 선물한 기린도. (제공: 청와대) AD 원본보기 아이콘

정상회담을 마친 뒤 국빈 만찬을 하면서 전달된 기린도는 민화전통문화재 2호인 엄재권 씨가 19세기 후반 그려진 기린도를 재현한 작품으로 가로 56㎝, 세로 177㎝에 이른다. 상상 속의 동물인 기린, 천도복숭아, 모란을 그림에 담았다.. 기린은 성인의 출현, 태평성대의 징조, 자손 번창을 상징하고 천도복숭아는 불로·장수를, 모란은 부귀영화를 각각 의미한다.

시 주석은 2015년 미국 방문 때 덕이 있으면 떠들지 않아도 길이 열린다는 뜻의 고사성어 '도리불언 하자성혜'(桃李不言下自成蹊·복숭아나무나 오얏나무는 말을 하지 않지만, 그 아래에는 절로 길이 생긴다)를 언급했다고 한다.

금박 용문 액자는 국가무형문화재 금박장인 김기호 씨의 작품이다. 붉은색 바탕에 왕실과 위엄을 상징하는 용, 장수·번영을 뜻하는 국화당초, 길운·신성함을 상징하는 장식 등이 금색으로 수가 놓여 있다.

이 대통령 부부는 펑 여사를 위해서는 칠보 명인 이수경 씨의 '탐화 노리개'와 '뷰티 디바이스'도 준비했다. 탐화 노리개는 꽃을 찾아 날갯짓하는 나비의 모습을 칠보 기법으로 표현한 작품으로 입춘대길과 소원 성취의 의미를 담고 있다. 이번에 중국에 기증하기로 한 청대 석사자상의 사진첩도 전달했다. 이에 중국 측은 펑 여사가 직접 부른 노래가 담긴 CD를 이 대통령 부부에게 전했다.

이 대통령은 앞서 지난해 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 첫 한중 정상회담에서도 시 주석에게 본비자나무 바둑판과 조각 받침대, 나전칠기 자개원형쟁반 등을 선물한 바 있다.

한편 경주에서 함께 푸른색 넥타이를 맸던 양 정상은 이날 회담에선 나란히 붉은색 넥타이 차림으로 참석했다. 회담 직전 중국 측은 정상회담장인 인민대회당 앞에서 이 대통령을 맞이하기 위한 공식 환영식도 개최했다. 중국 측은 이 대통령 내외가 환영식장에 도착하는 시간에 맞춰 국빈 예우의 일환으로 톈안먼 광장에서 예포 21발을 발사했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>