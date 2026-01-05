본문 바로가기
문화일반

최휘영 문체부 장관, 안성기 빈소 찾아 금관문화훈장 전수

이이슬기자

입력2026.01.05 21:29

수정2026.01.05 21:36

"낮은 곳부터 살피던 아름다운 배우" 추모

5일 별세한 배우 안성기의 서울성모병원 빈소에 훈장이 놓여 있다. 사진공동취재단

정부가 5일 별세한 배우 안성기에게 대중문화예술 분야 최고 영예인 금관문화훈장(1등급)을 추서했다.


최휘영 문화체육관광부 장관은 이날 오후 6시 50분께 서울성모병원 장례식장 빈소를 찾아 유족에게 훈장을 전수했다. 최 장관은 "고인은 한국 영화의 가장 아름다운 배우이자 언제나 낮은 곳부터 살피던 분"이라며 "깊은 슬픔을 금할 수 없다"고 애도했다.

이어 "영화 '칠수와 만수' 등 고인의 명작들이 주마등처럼 스친다"며 "문화강국으로 발전하는 모습을 더 지켜봐 주셨으면 좋았을 것"이라고 말했다.


문체부는 추서 배경에 대해 "고인은 세대를 아우르는 연기로 한국 영화와 평생을 함께한 '국민 배우'"라고 설명했다. 특히 1990~2000년대 한국 영화의 산업적 성장과 문화적 외연 확장에 기여한 점을 높이 샀다. 고인은 앞서 2013년 은관문화훈장을 받았다.

최휘영 문화체육관광부 장관이 5일 별세한 배우 안성기의 서울성모병원 빈소에서 조문하고 있다. 사진공동취재단

정부는 지난해 말 별세한 배우 이순재와 김지미에게도 금관문화훈장을 추서했다. 이외에도 윤여정은 2021년에, 이정재는 2022년에 각각 이 상을 받았다.


이날 빈소에는 추모 물결이 이어졌다. 이재명 대통령은 조화를 보냈고 조국 조국혁신당 대표 등 정계 인사들이 빈소를 찾았다. 배우 박상원은 "하늘에서도 연기를 하고 계실 것"이라며 눈시울을 붉혔다. 박중훈, 신현준, 이덕화, 이정재, 정우성 등 동료 배우들도 고인의 마지막 길을 배웅했다.

1957년 영화 '황혼열차'로 데뷔한 고인은 69년간 영화 170여편에 출연했다. 2019년 혈액암 완치 판정을 받았으나 최근 재발해 투병해 왔다. 지난달 30일 자택에서 쓰러진 뒤 이날 오전 9시께 향년 74세로 영면했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

