불법당원 모집 의혹 강진원 강진군수 '중징계'

민주당 윤리심판원, 강 군수 '1년 당원자격정지'

구복규 화순군수 재심 청구했지만 기각 결정

강진원 전남 강진군수. AD 원본보기 아이콘

불법 당원 모집 의혹으로 조사를 받아온 강진원 전남 강진군수가 더불어민주당으로부터 '중징계' 처분을 받았다.

5일 민주당 및 지역정계 등에 따르면 민주당 윤리심판원은 최근 강 군수에 대해 당원 자격정지 1년 징계를 결정했다. 징계안은 지난해 12월 30일 열린 당 윤리심판원에서 강 군수의 불법 당원 모집 혐의가 인정되면서 의결된 것으로 알려졌다.

만약 이번 당원 자격정지 1년 징계가 최종 확정될 경우 강 군수는 오는 6월 지방선거에 민주당 소속으론 출마할 수 없게 된다.

강 군수가 징계 결정에 이의를 제기해 재심을 청구할 수도 있지만, 결과를 바꾸기는 어렵다는 것이 대체적 평가다.

앞서 같은 의혹으로 당원 자격정지 2년의 중징계를 받은 구복규 화순군수도 당에 재심을 청구했으나 기각된 것으로 전해졌다.

한편 윤리심판원은 해당 결정을 이날 최고위에 보고했다. 징계 확정은 당무위원회에서 이뤄진다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



