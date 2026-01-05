본문 바로가기
클리브랜드, 퍼터 전원 증정 이벤트

노우래기자

입력2026.01.05

지난해 전 세계 투어 26승 달성 기념 행사
우승 웨지 RTZ 구매 시 퍼터 전원 선물

던롭스포츠코리아의 클리브랜드골프가 특별 프로모션을 진행한다고 5일 밝혔다.


지난해 전 세계 주요 투어에서 총 26승 기록을 달성한 것을 기념한 행사다. 클리브랜드 RTZ 웨지 구매 고객을 대상으로 한 특별한 이벤트다. J.J.스펀(미국)이 작년 메이저 대회 US오픈 우승 당시 환상적인 어프로치를 자랑했던 제품이다.

클리브랜드가 RTZ 웨지 구매 고객을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다. 클리브랜드 제공

클리브랜드 웨지는 2025년 미국프로골프(PGA) 투어 8승, 미국여자프로골프(LPGA) 투어 5승, DP월드투어 2승, 한국프로골프(KPGA) 투어 2승, 일본프로골프투어(JGTO) 3승, 일본여자프로골프(JLPGA) 투어 6승 등을 수확했다.

클리브랜드 RTZ 웨지 2자루를 구매한 고객 전원에게 클리브랜드 퍼터 1자루를 증정한다. 오는 2월 15일까지 한정 기간 동안 진행된다. 해당 이벤트는 전국 던롭스포츠코리아 공식 판매처 및 자사 온라인몰에서 RTZ 웨지(커스텀 포함) 구매 고객을 대상으로 한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
아시아경제

