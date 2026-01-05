美 마두로 체포, 北에 어떤 신호?…"북미 회담 가능성 커져"

동아시아연구원 "북한 압박 가능성↑"

"북미 정상회담 연내 열릴 수도"

미국이 무력으로 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포하면서 북한과 미국이 협상 테이블에 앉을 가능성이 높아졌다는 분석이 나왔다. 김정은 북한 국무위원장이 트럼프 대통령의 대화 제안을 계속 거부하는 것이 큰 도전이 될 수 있다는 것이다.

동아시아연구원(EAI)이 5일 주최한 '한국의 주변국 외교 및 대북 전략 콘퍼런스'에서 이 연구원 박원곤 북한연구센터 소장이 이러한 진단을 내놨다고 연합뉴스가 보도했다.

미군은 지난 3일(현지시간) 전격적인 군사 작전을 통해 베네수엘라 수도 카라카스를 비롯해 미란다·아라과·라과이다주를 공습하고 마두로 대통령을 체포해 미국으로 압송했다. '북한의 대외관계'를 주제로 발표한 박 소장은 "마두로 대통령 체포 사건은 두 가지 측면에서 북한에 영향을 줄 것이라 본다"고 말했다.

5일 동아시아연구원(EAI) 신년 대담회에서 '북한의 대외관계'를 주제로 발표하고 있는 박원곤 EAI 북한연구센터 소장. 동아시아연구원 AD 원본보기 아이콘

박 소장은 우선 이번 사건으로 "북한의 핵에 대한 집착이 강해질 것"이라고 내다봤다. 북한은 이라크의 사담 후세인, 리비아의 무아마르 카다피처럼 핵무기가 없는 반미 국가의 정상이 미국에 무너진 것을 근거로 오랫동안 핵 보유의 정당성을 주장해왔다. 이번 사건이 이러한 인식을 더욱 공고히 할 것으로 진단했다.

다만 미국이 보여준 군사적 조치가 북한에 큰 압박으로 다가올 가능성도 상존한다고 박 소장은 분석했다. 그는 "단순히 해안 봉쇄 수준이 아니라 직접 (베네수엘라에) 들어가 체포까지 했다는 것은 북한 입장에서 적지 않은 긴장감을 갖게 된다"고 설명했다.

그러면서 "미국이 북한을 상대로 이런 일을 벌일 가능성은 없겠지만, 어떤 형태든 군사적인 무력을 사용해서 북한을 압박할 가능성이 굉장히 커졌다"며 "김정은 북한 국무위원장의 입장에서도 계속해서 트럼프 대통령의 대화 제안을 거부하는 것은 큰 도전이 될 가능성이 있다"고 말했다.

박 소장은 "결국 미북 간의 협상 가능성이 좀 더 높아진 셈"이라며 "미북 정상회담의 시점은 정확히 알 순 없지만, 올해 안에 가능성이 있다"고 전망했다. 이어 "정확한 시기는 올해 4월이나 미국 중간선거가 열리는 11월 이후라 본다"고 덧붙였다.

이날 대담회는 북한 외에도 중국과 러시아 등 주변국 외교·안보 환경 변화를 점검하고 한국의 대외 전략을 재검토해 국익 중심의 균형 잡힌 외교정책 담론을 형성하고자 마련됐다.