본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

중기·벤처

한·중 중소벤처 협력, 스타트업 분야로 확대

김철현기자

입력2026.01.05 20:12

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

중기부, 中 공업정보화부와 ‘중소기업과 혁신 분야 협력에 관한 양해각서’ 체결

한국과 중국 정부가 중소벤처 분야 협력을 강화하기로 했다. 이재명 대통령의 중국 국빈 방문으로 조성된 양국 우호·협력 분위기를 중소벤처 분야로 확산하기 위해서다.


중소벤처기업부는 5일 한·중 정상이 임석한 자리에서 중국 공업정보화부와 '중소기업 및 혁신 분야 협력에 관한 양해각서'를 체결했다고 밝혔다.

중기부와 공정부는 지난해 9월 '2025 APEC 중소기업 장관회의(제주)'를 계기로 7년 만에 성사된 한·중 중소벤처 분야 고위급 양자회담 이후 협력 방안을 지속적으로 논의해 왔다. 이번 국빈 방문을 중소벤처 분야 협력 강화의 전환점으로 삼자는 데 공감대가 이뤄지며 업무협약을 체결하게 됐다.

한·중 중소벤처 협력, 스타트업 분야로 확대
AD
원본보기 아이콘

이번에 체결된 양해각서는 지난 2024년 6월 만료된 양 부처 간 기존 양해각서를 기반으로 협력 범위를 확대한 것이다. 기존의 ▲중소기업 육성 정책 정보·경험 공유 ▲전문가 등 인적 교류 활성화 등에 더해 ▲스타트업 육성 ▲신기술을 활용한 중소기업과 스타트업 지원 등으로 협력 범주를 넓혔다.


특히 이번 양해각서에 스타트업 육성 분야 협력이 새롭게 포함됨에 따라, 지난해 9월 제주에서 열린 '2025 APEC 중소기업 장관회의'에서 채택된 '제주 이니셔티브'를 통해 발족이 공식화된 'APEC 스타트업 얼라이언스' 추진에도 한층 더 탄력이 붙을 것으로 기대된다.


한성숙 중기부 장관은 "이번 양해각서 체결은 정상급 외교를 계기로 한·중 중소벤처 분야 협력을 한 단계 끌어올리는 중요한 전환점"이라며 "우호적인 관계를 바탕으로 양국 중소기업과 스타트업이 함께 성장할 수 있도록 지속적으로 협력해 나가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기