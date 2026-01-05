캘러웨이 어패럴, 이가영과 의류 후원 계약

KLPGA 투어 통산 3승 선수

지난 시즌 상금 순위 9위 선전

캘러웨이 용품에 의류까지 장착

캘러웨이 어패럴이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 활약하는 이가영과 공식 의류 후원 계약을 맺었다고 5일 밝혔다.

이가영은 KLPGA 투어에서 정교한 아이언 샷과 안정적인 경기 운영으로 통산 3승을 거둔 선수다. 지난 시즌 상금 순위 9위(7억2805만원)에 올랐다.

이가영이 올해 캘러웨이 어패럴을 입는다. 캘러웨이 어패럴 제공 AD 원본보기 아이콘

그동안 캘러웨이 골프의 드라이버와 아이언, 퍼터 등을 써온 이가영은 의류까지 캘러웨이와 손잡게 됐다. 이가영은 올 시즌 개막전부터 캘러웨이 어패럴의 새로운 시즌 컬렉션을 착용하고 출전한다.

캘러웨이 어패럴은 기능성 소재와 인체공학적 디자인을 결합한 제품이다. 선수들이 경기 내내 최상의 컨디션과 퍼포먼스를 발휘할 수 있도록 지원한다.

캘러웨이골프 코리아 관계자는 "이가영의 밝고 건강한 이미지와 끊임없이 발전하는 플레이 스타일이 캘러웨이 어패럴과 잘 맞는다"면서 "올해도 KLPGA 투어에서 더욱 경쟁력 있는 모습을 보여줄 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 말했다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



