[속보] 李대통령-시진핑, 한중 정상회담 종료…MOU 서명식

[속보] 李대통령-시진핑, 한중 정상회담 종료
베이징(중국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 李대통령-시진핑, 한중 정상회담 종료…MOU 서명식
2026년 01월 05일(월)
[속보] 李대통령-시진핑, 한중 정상회담 종료
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'
"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트
"먹는 순간 똥 냄새에 똥맛에 토할 뻔" 인천 유명 식당 충격 사진
이젠 부자들마저 "못 버틴다" 한달만에 '급반전'…환율·자산 불안에 퍼진 '경기 비관'
케이블카 만들었더니 주말마다 '바글바글'…관광객 100만 시대 앞둔 강원도 '이곳'
처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'
CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동
울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로
노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다
"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감