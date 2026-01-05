교황 "베네수엘라 상황 우려…주권 보장해야"

교황 레오 14세. AP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

레오 14세 교황이 미국의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출에 우려를 표명하고 베네수엘라의 주권을 보장해야 한다고 밝혔다.

4일(현지시간) 주요 외신에 따르면 교황은 이날 바티칸 성 베드로 광장에서 삼종 기도를 마친 뒤 "베네수엘라의 상황을 깊은 우려 속에 지켜보고 있다"며 "사랑하는 베네수엘라 국민의 행복이 다른 모든 고려사항보다 우선시돼야 한다"고 말했다.

그는 "폭력을 극복하고 정의와 평화의 길로 나서야 한다"라며 국가 주권 보장, 헌법이 보장한 법치주의, 인권·시민권의 존중을 강조했다.

레오 14세 교황은 "협력·안정·조화를 이룬 평화로운 미래를 함께 만들며 어려운 경제 상황으로 고통받는 가장 가난한 이들에게 특별한 관심을 기울여야 한다"고 덧붙였다.

앞서 교황은 미국 트럼프 행정부의 마두로 대통령 축출 시도에 반대하며 대화를 촉구해왔다. 그는 지난달 2일 튀르키예와 레바논 순방을 마치고 귀국하는 전세기 안에서 트럼프 행정부가 "대화 방안을 모색하거나 경제 압박을 포함한 다른 수단을 고려하는 게 더 낫다"고 강조했다.

당시 교황은 트럼프 행정부의 베네수엘라 정책 신호가 불분명하다며 "미국에서 나오는 목소리들은 일정한 주기로 변한다"고 지적하기도 했다.

교황은 작년 11월에도 미국의 마약 운반 의심 선박 공격을 우려하며 긴장 완화를 위한 대화를 촉구했다.

교황은 미국에서 태어났지만, 페루에서 주로 성직자 생활을 하고 시민권도 취득할 정도로 중남미 지역에 대한 관심이 많은 것으로 알려졌다. 특히 페루에서는 경제난을 피해 이주한 베네수엘라 출신 이민자 150만명을 보살피는 사역에 힘쓰기도 했다. 교황청 지도부 중에서는 베네수엘라 출신 등 베네수엘라와 인연이 있는 추기경이 꽤 있다.

교황청의 외교관계 등을 조율하는 핵심 부서 국무원을 이끄는 에트로 파롤린 국무원장은 2013년까지 베네수엘라에서 교황청 대사를 지냈다. 국무원의 2인자인 에드가 페냐 파라 차관도 베네수엘라 출신이다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>