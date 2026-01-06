SK온·SK이노 "ESS 안전성 강화"…스탠다드에너지와 VIB 업무협약

VIB 기반 ESS 배터리…화재 안전성↑

케미스트리 다각화…포트폴리오 강화

SK온과 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 102,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 99,900 2026.01.06 개장전(20분지연) 관련기사 [신년사]장용호·추형욱 SK이노 "리밸런싱 조기 완수…시장 신뢰 회복"SK이노베이션, SK온 서산 3공장 증설 연기최재원 SK수석부회장, SK스퀘어 이동…AI·반도체 '글로벌 밸류업' 속도 전 종목 시세 보기 close 이 국내 바나듐이온배터리(VIB) 기반 에너지저장장치(ESS) 전문기업 스탠다드에너지와 손잡고 ESS 사업에 힘을 싣는다. 이번 협력을 통해 ESS 사업 분야에서 리튬인산철(LFP) 배터리에 이어 화재 안전성이 높은 VIB까지 포트폴리오를 확대하며 배터리 안전성을 한층 강화한다는 전략이다.

이석희 SK온 사장(왼쪽에서 두 번째)이 5일 대전 대덕구 스탠다드에너지 생산동에서 김부기 스탠다드에너지 대표(오른쪽)로부터 바나듐이온배터리에 대한 설명을 듣고 있다. SK온 AD 원본보기 아이콘

SK온과 SK이노베이션은 대전 스탠다드에너지 본사에서 스탠다드에너지와 '이차전지 기술 개발 및 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 6일 밝혔다. 전날 열린 협약식에는 이석희 SK온 사장, 박기수 SK온 미래기술원장, 김필석 SK이노베이션 환경과학기술원장, 김부기 스탠다드에너지 대표 등이 참석했다.

이번 협약은 단주기 ESS에 적합한 고안전성·고출력 성능의 ESS용 VIB의 성능 고도화를 위한 기술 협력이 핵심이다. ESS는 저장 기간에 따라 단주기와 장주기로 나뉜다. 단주기 ESS는 통상 4시간 미만으로 에너지를 저장·방전한다. 데이터센터와 산업 설비에 주로 사용되며, 짧은 시간에 반복적인 고출력 운전이 요구돼 안전성과 출력 성능이 중요하다.

SK온은 배터리 대량 양산 경험을 바탕으로 스탠다드에너지와 함께 원소재 조달부터 소재·셀·배터리관리시스템(BMS)까지 기술 협력을 확대한다. 셀 대면적화 설계 등 차별화된 기술 개발도 추진한다. SK이노베이션은 전해액 첨가제 개발을 통해 소재 성능을 개선하는 한편, 정유 공정에서 회수한 바나듐을 활용해 원가 절감 방안을 모색한다.

이번 협력을 통해 SK온은 니켈코발트망간(NCM)과 LFP에 이어 VIB까지 제품 포트폴리오를 넓히며 배터리 안전성 중심의 전략에 집중한다. VIB는 물이 주성분인 전해액을 사용해 화재와 폭발 위험이 없고, 출력이 높아 단주기 ESS에 적합하다.

특히 스탠다드에너지의 VIB ESS는 산업통상부 규제샌드박스로 서울 도심지에 설치돼 단 1건의 사고 없이 운영된 바 있으며, 이후 유동 인구가 많은 지하철 역사 및 건물 내에도 설치 및 운영돼 안전성과 성능을 검증받았다.

스탠다드에너지는 ESS에 특화한 VIB를 세계 최초로 개발한 이후 VIB ESS의 실증 및 상용화에 성공해 기술력과 사업성을 인정받았고, 다수의 고객사에 VIB ESS를 납품하고 있다. 지난해 3월 미국 타임지가 선정한 '2025년 세계 최고의 그린테크 기업'에 한국 기업 중 유일하게 이름을 올린 만큼 국제적으로 기술력도 인정받았다.

이석희 사장은 "이번 협력으로 화재 안전성이 뛰어난 ESS용 바나듐이온배터리를 공동 개발해 제품 포트폴리오를 더욱 탄탄히 할 수 있을 것"이라며 "글로벌 수준의 기술 경쟁력을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 제공하겠다"고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



