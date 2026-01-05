본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

스타링크, 베네수엘라에 무료 인터넷 서비스

김현정기자

입력2026.01.05 18:34

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"2월3일까지 전국민 무료 광대역 서비스"
美 군사작전으로 전력·인터넷 연결 끊겨

일론 머스크의 우주기업 스페이스X의 자회사 스타링크가 베네수엘라 국민에게 한 달 동안 무료 광대역 인터넷 서비스를 제공한다.


스타링크는 4일(현지시간) 보도자료를 내고 "오는 2월3일까지 베네수엘라 국민들에게 무료 광대역 인터넷 서비스를 제공한다"고 밝혔다.

이어 "활성 고객과 서비스 일시 중단 상태이거나 결제 문제로 비활성화된 계좌에 무료 서비스 크레딧이 적용된다"고 설명했다. 스타링크는 "현시점에선 베네수엘라 국민을 지원하기 위해 무료 서비스 크레딧을 통해 신규 및 기존 고객의 인터넷 연결 가능에 초점을 맞추고 있다"고 덧붙였다.

스타링크의 저궤도 위성 운영현황을 3D로 표시한 그림

스타링크의 저궤도 위성 운영현황을 3D로 표시한 그림

AD
원본보기 아이콘

미국 경제 매체 CNBC는 스타링크 홈페이지에 베네수엘라가 '출시 예정' 지역으로 표시돼 있으며 아직 서비스를 공식 개시하지 않은 것으로 보인다고 보도했다. 스타링크 측은 이미 베네수엘라에서 일부 이용자가 서비스를 이용하고 있다고 전했다. 스타링크는 저궤도 위성을 통해 인터넷 접속 서비스를 제공한다. 서비스를 이용하려면 별도의 장비를 구매해야 한다.

앞서 베네수엘라 정부 성명에 따르면 지난 3일 미국의 군사 작전은 주로 수도 카라카스를 겨냥했다. 수도 외에는 미란다, 아라과, 라과이라 주들도 공격 대상에 포함됐다. 공습 이후 카라카스 일부 지역에서 전력과 인터넷 연결이 끊겼다는 현지 보도가 나왔다.


스타링크의 무료 서비스 제공은 이번이 처음이 아니다. 앞서 스타링크는 러시아의 침공으로 훼손된 우크라이나의 인터넷 및 통신망을 대체하기 위해 서비스를 제공했다. 당시 스타링크는 처음에는 자체 비용으로 인터넷 서비스를 제공했으나 2023년 6월부터는 미국 국방부와 계약을 맺고 운영 자금을 지원받고 있다.


스타링크는 저궤도 위성 통신으로 지구 550㎞ 상공에 떠 있는 인공위성과 직접 신호를 주고받는다. 이 덕분에 해상·항공 등 공간 제약 없이 통신 서비스를 제공할 수 있다. 현재 스타링크는 전 세계 100여개 나라에서 서비스하고 있다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기