스타링크, 베네수엘라에 무료 인터넷 서비스

"2월3일까지 전국민 무료 광대역 서비스"

美 군사작전으로 전력·인터넷 연결 끊겨

일론 머스크의 우주기업 스페이스X의 자회사 스타링크가 베네수엘라 국민에게 한 달 동안 무료 광대역 인터넷 서비스를 제공한다.

스타링크는 4일(현지시간) 보도자료를 내고 "오는 2월3일까지 베네수엘라 국민들에게 무료 광대역 인터넷 서비스를 제공한다"고 밝혔다.

이어 "활성 고객과 서비스 일시 중단 상태이거나 결제 문제로 비활성화된 계좌에 무료 서비스 크레딧이 적용된다"고 설명했다. 스타링크는 "현시점에선 베네수엘라 국민을 지원하기 위해 무료 서비스 크레딧을 통해 신규 및 기존 고객의 인터넷 연결 가능에 초점을 맞추고 있다"고 덧붙였다.

스타링크의 저궤도 위성 운영현황을 3D로 표시한 그림 AD 원본보기 아이콘

미국 경제 매체 CNBC는 스타링크 홈페이지에 베네수엘라가 '출시 예정' 지역으로 표시돼 있으며 아직 서비스를 공식 개시하지 않은 것으로 보인다고 보도했다. 스타링크 측은 이미 베네수엘라에서 일부 이용자가 서비스를 이용하고 있다고 전했다. 스타링크는 저궤도 위성을 통해 인터넷 접속 서비스를 제공한다. 서비스를 이용하려면 별도의 장비를 구매해야 한다.

앞서 베네수엘라 정부 성명에 따르면 지난 3일 미국의 군사 작전은 주로 수도 카라카스를 겨냥했다. 수도 외에는 미란다, 아라과, 라과이라 주들도 공격 대상에 포함됐다. 공습 이후 카라카스 일부 지역에서 전력과 인터넷 연결이 끊겼다는 현지 보도가 나왔다.

스타링크의 무료 서비스 제공은 이번이 처음이 아니다. 앞서 스타링크는 러시아의 침공으로 훼손된 우크라이나의 인터넷 및 통신망을 대체하기 위해 서비스를 제공했다. 당시 스타링크는 처음에는 자체 비용으로 인터넷 서비스를 제공했으나 2023년 6월부터는 미국 국방부와 계약을 맺고 운영 자금을 지원받고 있다.

스타링크는 저궤도 위성 통신으로 지구 550㎞ 상공에 떠 있는 인공위성과 직접 신호를 주고받는다. 이 덕분에 해상·항공 등 공간 제약 없이 통신 서비스를 제공할 수 있다. 현재 스타링크는 전 세계 100여개 나라에서 서비스하고 있다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>