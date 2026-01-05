본문 바로가기
신한대 치위생학과, 제53회 치과위생사 국가고시 ‘51명 전원 합격’

이종구기자

입력2026.01.05 18:01

신한대학교(총장 강성종) 보건대학 치위생학과는 2025년도 4학년 학생 51명 전원이 제 53회 치과위생사 국가고시(실기 및 필기)에 100% 합격했다고 5일 밝혔다.

신한대학교(총장 강성종) 보건대학 치위생학과 2025년도 4학년 학생 51명 전원이 제 53회 치과위생사 국가고시(실기 및 필기)에 합격했다. 신한대학교 제공

한국보건의료인국가시험원 주관으로 실시된 2025년도 제53회 치과위생사 국가시험은 전체 4511명의 응시자 중 3736명이 합격해 82.8%의 합격률을 기록했다고 발표했다. 이는 전년도 2024년 합격률인 86.5%에 비해 3.7% 낮은 수치이다.


신한대학교 치위생학과는 경기 북부 지역을 대표하는 명문 학과로, 구강건강 예방과 관리 분야의 전문 치과위생사 양성에 앞장서고 있다. 체계적인 임상실무 교육과 연구 중심의 학문적 성장을 통해 현장 실무와 연구 능력을 겸비한 인재 배출에 노력하고 있다.

신한대학교 치위생학과 윤미숙 학과장은 "2023년부터 2025년까지 3년 연속 국가고시 100% 전원 합격이라는 놀라운 성과를 거두며, 신한대학교 치위생학과의 체계적인 교육 역량과 학생들의 높은 전문성이 다시 한번 증명되었다"며 "끝까지 최선을 다한 모든 학생들이 매우 자랑스럽다"라고 전했다.


이어 "AI를 활용한 교육과 임상실습 강화를 통해 치위생 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있으며, 대학원 과정을 운영하여 연구 중심의 전문 인재 양성에도 힘쓰고 있다"며 "교수진의 헌신적인 지도, 학생과의 긴밀한 소통, 국가고시 대비 체계적인 프로그램 운영이 3년 연속 전원 합격의 원동력이 되었다"고 강조했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
