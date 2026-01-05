“2만 시간의 빛” 하남시 권순인·이구범 부부, 대통령표창 수상

점자 도서 제작·청소년 멘토링 공로 인정받아

26년간 2만658시간 봉사…전국 봉사자의 귀감

2026년 신년인사회서 '국민추천포상' 영예 안아

지난 2일 청와대 영빈관에서 개최된 2026년 병오년 신년인사회에서 하남시 자원봉사자 권순인·이구범 부부가 시각장애인을 위한 헌신적인 봉사 공로를 인정받아 '국민추천포상 대통령표창'을 수여받는 영예를 안았다.

이재명 대통령이 지난 2일 청와대 영빈관에서 개최된 2026년 병오년 신년인사회에서 하남시 자원봉사자 권순인·이구범 부부가 시각장애인을 위한 헌신적인 봉사 공로를 인정받아 '국민추천포상 대통령표창'을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

권순인·이구범 봉사자는 지난 1999년부터 시각장애인들의 학습권 보장을 위해 스스로 '눈'이 되어왔다. 특히 2009년에는 관련 단체를 직접 창단, 매주 수요일마다 전국의 맹학교에 점역(점자 변환) 교재를 제작해 배포하는 활동을 본격화했다.

이들의 손을 거쳐 탄생한 점자 도서와 전자도서(Daisy)는 학습 기회가 부족했던 초·중·고교생부터 전문 지식을 갈구하는 대학원생들에게 소중한 지식의 통로가 됐다. 현재까지 기록된 권씨의 총 누적 봉사 시간은 2만658시간으로, 26년이라는 세월 동안 하루도 빠짐없이 이웃을 위해 헌신해 온 결과다.

부부의 활동은 점역에만 그치지 않았다. 전직 교사로서의 경험을 살려 하남시 모자이크지역아동센터와 경기도 시각장애인협회 하남시지회 등에서 점자 교육과 수학 지도를 이어왔다. 단순한 지식 전달을 넘어 청소년들에게 정서적 지원과 멘토링을 제공하며 지역 사회의 올바른 성장을 돕는 '진정한 멘토'로 자리매김했다.

이번 표창은 권순인·이구범 봉사자가 근면 성실한 자세로 자원봉사 문화 확산에 이바지하고, 소외된 이웃에게 실질적인 희망을 전달하며 '더불어 사는 사회'의 표본을 보여준 점이 높게 평가된 결과다.

정부 관계자는 "권순인·이구범 님은 보이지 않는 곳에서 묵묵히 자신의 재능을 나누며 대한민국 자원봉사의 가치를 한 단계 높였다"며 표창의 의미를 밝혔다.

하남시 자원봉사센터 관계자는 "권순인 봉사자의 수상은 우리 지역 사회의 큰 경사이자 모든 자원봉사자에게 큰 자부심을 주는 일"이라며, "앞으로도 권순인·이구범 부부의 봉사정신이 지역 사회 곳곳에 퍼져나갈 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>