본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

문화일반

한국전통문화대·고려대 세종캠, 미래 문화유산 인재 키운다

이종길기자

입력2026.01.06 09:00

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문화유산 역량에 첨단 기술 접목
학생 교류 및 학점 인정 우선 추진

한국전통문화대학교 전경

한국전통문화대학교 전경

AD
원본보기 아이콘

한국전통문화대학교와 고려대학교 세종캠퍼스가 미래 문화유산 인재 양성을 위해 손을 잡았다.


한국전통문화대학교는 6일 오후 2시 충남 부여군 교내 유현당에서 고려대 세종캠퍼스와 '문화유산 분야 학술 및 교육 협력 강화를 위한 업무협약'을 체결한다. 전통문화대가 보유한 문화유산 전문성과 고려대 세종캠퍼스의 정보통신기술(ICT) 특성화 역량을 결합한다. 전통문화와 첨단 기술을 아우르는 융합 교육을 통해 지역사회와 국가 발전에 기여할 전문 인재를 길러낸다는 계획이다.

주요 협약 내용은 ▲학생 교류 및 상호 학점 인정 ▲교육·연구 인력 교류 ▲학술자료 및 정보 교환 등이다. 특히 학생 교류와 학점 인정을 최우선으로 추진한다. 이를 통해 학생들은 양교의 특화된 교육과정을 교차 수강하며 인문학적 소양과 디지털 실무 역량을 동시에 갖춘 융합형 인재로 성장할 기회를 얻는다.


한국전통문화대 관계자는 "이번 협약은 단순한 교류를 넘어 우리 문화유산의 가치를 계승하고 발전시킬 미래 인재 육성의 초석이 될 것"이라며 "양 대학의 강점을 결합해 실질적인 시너지 효과를 내겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 베이징 공기질 확 좋아졌다 "오래된 차 바꾸세요" 보조금 주더니…최악이었던 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t 와르르 쏟아진다

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

교통사고 났다고 한방치료 '풀코스' 받다가…이제 심사 딱 걸린다

일본서 사라진 중국인들 어디갔나 봤더니…"서울행 3.3배 쑥"

"AI 때문에 회사 잘린다? 난 옆 팀으로 갑니다"

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

샤오미폰으로 시진핑과 '셀카' 찍은 李대통령 "덕분에 인생샷. ㅎㅎ"

새로운 이슈 보기