본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

남양주시, ‘스마트도시과’ 신설…AI 기반 도시혁신 컨트롤타워 구축

이종구기자

입력2026.01.05 17:28

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

남양주시, 데이터·AI 통합 전담부서 출범

경기 남양주시는 5일 시민의 안전과 삶의 질을 실질적으로 높이는 스마트도시 구현을 위해 인공지능(AI), CCTV, 교통정보 등 데이터 관련 기능을 통합하는 전담 부서 '스마트도시과'를 신설했다고 밝혔다.

남양주시청 전경. 남양주시 제공

남양주시청 전경. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 조직 개편은 빠르게 변화하는 도시 운영 환경에 선제적으로 대응하고 분산돼 있던 도시 안전·교통·정보 체계를 통합적으로 관리하기 위한 스마트도시 컨트롤타워를 구축하고자 추진됐다.


시는 저출생·고령화 심화, 기후위기, 교통 혼잡 등 복합적인 도시 문제를 데이터로 연결하고 인공지능 기반으로 분석해 사전에 예측·대응하는 체계를 마련해야 할 필요성에 따라 조직 신설을 결정했다.

스마트도시과는 CCTV 영상과 교통정보, 시민 생활, 행정 데이터 등 도시 전반의 정보를 통합 분석하고, 범죄 및 사고 예방 중심의 고도화된 도시 안전관리 체계를 구축할 계획이다.


아울러 실시간 교통정보를 기반으로 한 지능형 교통 운영을 통해 시민의 이동 편의성과 일상 효율을 높이는 데 주력한다.


이와 함께 데이터 기반 행정 의사결정을 통해 정책 효과를 시민이 체감할 수 있는 방향으로 행정 혁신을 추진하며 AI 대전환, 스마트도시 등 중앙정부 정책과의 정합성도 확보해 국비사업 참여와 시범사업 유치에도 적극 나설 방침이다.

남양주시는 이번 전담 부서 신설을 통해 시민이 '실제로 안전해졌다고 느끼는 도시', '이동이 더 편리해졌다고 체감하는 도시'를 만드는 데 행정 역량을 집중해 나갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트 "한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

새벽 2시의 급습…'피자 주문 급증'이 힌트였다?

처참한 몰골로…캄보디아 갔다가 실종된 팔로워 2만 中 인플루언서 '노숙 생활'

CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동

울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로

노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다

"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감

"외국계 기업 못 믿나?" 쿠팡 사태, 알리·테무 '불똥'…네이버 '반사이익'

새로운 이슈 보기