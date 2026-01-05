남양주시, ‘스마트도시과’ 신설…AI 기반 도시혁신 컨트롤타워 구축

남양주시, 데이터·AI 통합 전담부서 출범

경기 남양주시는 5일 시민의 안전과 삶의 질을 실질적으로 높이는 스마트도시 구현을 위해 인공지능(AI), CCTV, 교통정보 등 데이터 관련 기능을 통합하는 전담 부서 '스마트도시과'를 신설했다고 밝혔다.

이번 조직 개편은 빠르게 변화하는 도시 운영 환경에 선제적으로 대응하고 분산돼 있던 도시 안전·교통·정보 체계를 통합적으로 관리하기 위한 스마트도시 컨트롤타워를 구축하고자 추진됐다.

시는 저출생·고령화 심화, 기후위기, 교통 혼잡 등 복합적인 도시 문제를 데이터로 연결하고 인공지능 기반으로 분석해 사전에 예측·대응하는 체계를 마련해야 할 필요성에 따라 조직 신설을 결정했다.

스마트도시과는 CCTV 영상과 교통정보, 시민 생활, 행정 데이터 등 도시 전반의 정보를 통합 분석하고, 범죄 및 사고 예방 중심의 고도화된 도시 안전관리 체계를 구축할 계획이다.

아울러 실시간 교통정보를 기반으로 한 지능형 교통 운영을 통해 시민의 이동 편의성과 일상 효율을 높이는 데 주력한다.

이와 함께 데이터 기반 행정 의사결정을 통해 정책 효과를 시민이 체감할 수 있는 방향으로 행정 혁신을 추진하며 AI 대전환, 스마트도시 등 중앙정부 정책과의 정합성도 확보해 국비사업 참여와 시범사업 유치에도 적극 나설 방침이다.

남양주시는 이번 전담 부서 신설을 통해 시민이 '실제로 안전해졌다고 느끼는 도시', '이동이 더 편리해졌다고 체감하는 도시'를 만드는 데 행정 역량을 집중해 나갈 계획이다.





