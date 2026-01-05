본문 바로가기
머스크·트럼프, 다시 브로맨스? 만찬 사진 공개 배경은…

김현정기자

입력2026.01.05 17:55

플로리다 마러라고에서 만남 가져
머스크 SNS에 "훌륭한 저녁식사"

한때 도널드 트럼프 미국 대통령과 서로 날 선 비난을 주고받았던 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트럼프 대통령 부부와의 만찬 사진을 공개하며 소원했던 관계가 회복됐음을 드러냈다.


머스크는 4일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 "트럼프 대통령(@POTUS)과 멜라니아 여사(@FLOTUS)와 훌륭한 저녁 식사를 했다" "2026년은 대단할 것"이라는 글과 함께 당시 사진을 올렸다. 머스크가 공개한 사진을 보면 원형 테이블에 트럼프 대통령 부부와 머스크가 앉아있다.

머스크가 자신의 엑스(X)에 올린 트럼프 부부와의 만찬 사진. 일론 머스크 엑스 캡처

사진 속 트럼프 대통령은 옆모습이 보이고 멜라니아 여사는 뒷모습만 보인다. 머스크는 두 손을 모으고 자신의 오른편에 앉은 트럼프 대통령을 바라보고 있다.

폭스뉴스 등에 따르면 이 사진은 전날 저녁 미국 플로리다주 마러라고 리조트에서 촬영된 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령과 머스크가 다정하게 저녁 식사를 하는 모습을 두고 세간에서는 두 사람이 수개월 전의 공개적 불화 이후 완전히 화해한 것이 아니느냐는 해석이 나온다.


머스크는 2024년 대선 선거운동 당시 트럼프 대통령을 지지하며 막대한 정치자금을 냈다. 그는 트럼프의 대선 승리 후 공로를 인정받아 정부효율부(DOGE)라는 신설 부처의 수장이 됐다. 그러나 이들의 브로맨스는 오래 이어지지 않았다. 지난해 6월 트럼프 대통령과 머스크는 트럼프 행정부가 추진한 감세 법안을 두고 대립하며 크게 다퉜다. 이후 이들은 SNS에서 서로에 대한 거친 비난과 모욕을 주고받으면서 갈등을 표출했다. 머스크는 지난해 7월 새로운 정당인 '아메리카당'을 창당하겠다는 의사를 밝히기도 했다.


파국을 맞은 듯했던 이들의 관계는 지난해 9월 암살된 미국 보수 청년 활동가인 찰리 커크의 사망으로 다시 한번 반전을 맞이했다. 커크의 추모식에서 만난 두 사람은 대화하는 모습을 보여 관계 회복의 조짐을 나타냈다. 또 지난해 11월에는 머스크가 백악관에서 열린 무함마드 빈 살만 사우디아라비아 왕세자 환영 만찬에 참석해 트럼프 대통령과 인사를 나누면서 '냉전'이 사실상 끝났다는 평가가 나왔다.




김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

