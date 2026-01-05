시진핑, '마두로 축출' 미국 겨냥 "국제질서에 충격…국제법 지켜야"

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

시진핑 중국 국가주석이 5일 미할 마틴 아일랜드 총리와의 정상회담에서 "일방적이고 패권적인 행위가 국제질서에 심각한 충격을 주고 있다"며 강대국일수록 국제법 준수에 앞장서야 한다고 밝혔다.

구체적인 국가 이름은 거론하지 않았지만, 전격적인 군사작전을 통해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 미국을 사실상 겨냥한 발언으로 해석된다.

중국 관영 신화통신 등 주요 외신에 따르면 시 주석은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 진행된 마틴 총리와의 회담 모두발언에서 "오늘날 세계는 혼란과 변화가 뒤얽혀 있으며 일방적인 괴롭힘 행위가 국제 질서에 심각한 충격을 주고 있다"고 말했다.

이어 그는 "각국은 타국 국민이 자주적으로 선택한 발전 경로를 존중하고, 국제법 및 유엔 헌장의 목적과 원칙을 준수해야 하며, 특히 대국이 이에 앞장서야 한다"고 덧붙였다.

그는 "중국과 아일랜드는 모두 다자주의를 지지하고 국제 공정과 정의에 앞장서고 있다"라며 "국제 문제에서 협력을 강화해 유엔의 권위를 함께 수호하고 글로벌 거버넌스 체계를 더 공정하고 합리적인 방향으로 발전하도록 추진해야 한다"고 설명했다.

시 주석의 이 같은 언급은 미국이 미국 동부 시간으로 지난 3일 베네수엘라 수도 카라카스의 대통령 안전 가옥에 병력을 투입해 마두로 대통령을 체포한 것에 대한 비판으로 해석된다.

중국은 베네수엘라 석유의 최대 구매국이다. 중국은 베네수엘라가 외부 압력 없이 다른 국가들과 경제협력을 추구할 권리가 있다고 여러 차례 밝혀왔다. 시 주석은 지난해 11월 마두로 대통령의 생일 출전에서 양국을 "친밀한 친구, 소중한 형제이자 좋은 동반자"로 표현하면서 베네수엘라의 주권과 국가안보 수호를 지원하겠다고 밝힌 바 있다.

시 주석은 또한 "아일랜드가 하반기에 EU 이사회 순회 의장국을 맡아 중국-유럽 관계의 건강하고 안정적 발전을 위해 건설적 역할을 하기를 희망한다"고 촉구했다.

그는 이어 "중국과 유럽은 장기적 관점에서 동반자 관계 위치를 견지하고, 차이를 객관적이고 이성적으로 바라보고 처리하며, 협력과 상생을 고수해야 한다"고 덧붙였다.

중국과 EU는 EU의 중국산 전기차에 대한 관세 부과와 그에 따른 중국의 보복 조치 등으로 마찰을 빚고 있다. 중국은 지난해 EU가 중국산 전기차에 고율 반보조금 관세를 부과하자 이에 대한 보복으로 유럽산 유제품과 돼지고기 등 농축산물, 브랜디, 플라스틱 원료 등을 겨냥해 반덤핑·반보조금 관세 등 보복 카드를 꺼냈다.

시 주석은 아일랜드와의 양자 관계에 대해서도 "중국은 아일랜드와 전략적 소통을 강화하고, 전략적 상호 신뢰를 심화하며, 실질적 협력을 확대해 양국 국민의 복지를 도모하고 중국-유럽 관계에 동력을 더하기를 원한다"며 우호 교류를 유지하고 소통과 이해를 증진해야 한다고 말했다.

이에 마틴 총리는 평화유지 등 국제문제에서 "중국 역할이 필수적"이라고 말했으며, 무역과 관련해 "우리는 세계의 상호의존성을 인식하면서 개방된 무역을 위해 노력하는 것이 중요하다고 믿는다"고 했다.

신화는 마틴 총리가 '하나의 중국' 정책을 확고히 견지하고 양국의 전략적 동반자 관계를 강화하고 발전시키는 데 전념하고 있으며, 어떠한 국제 분쟁의 해결도 국제법을 준수해야 한다고 말했다고 보도했다.

마틴 총리는 또한 유럽과 중국 관계의 안정적 발전이 매우 중요하며 아일랜드는 유럽-중국 관계의 건강한 발전에 건설적 역할을 할 의향이 있다고 말했다고 신화는 덧붙였다.

마틴 총리의 방중은 중국이 지난달 22일 EU산 유제품에 최대 42.7%의 임시 반보조금 관세를 부과하기로 한 지 약 2주 만에 이뤄졌다. 아일랜드 총리의 방중은 약 14년 만이다. 아일랜드는 유럽에서 가장 큰 유제품 수출국 중 하나로 생산량의 90% 이상을 수출하고 있으며 연간 수출액은 60억유로에 달한다. 아일랜드는 중국산 전기차에 대한 EU의 반보조금 관세 부과에 찬성표를 던진 국가 중 하나다.





부애리 기자



