목포시, 병오년 시무식…'목포 큰그림'설계

재정 안정화·중장기 전략 추진

지속가능한 도시 도약 다짐

시무식 단상에 오른 조석훈 권한대행은 목포발전 시정 운영방향과 각오를 밝혔다. 목포시 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 목포시가 5일 목포시청에서 2026년 병오년 시무식을 열고 본격적인 새해 업무에 돌입했다.

이날 시무식에서 조석훈 목포시장 권한대행은 직원들과 새해 인사를 나누며, 2026년 목포 발전을 위한 시정 운영 방향과 각오를 밝혔다.

조 권한대행은 "새해를 맞아 목표를 다시 점검하고, 반드시 성과로 이어지는 한 해를 만들어 가자"며 올해 중점 과제로 재정 안정화와 건전성 확보, 그리고 '목포 큰그림' 추진을 강조했다.

그는 "'목포 큰그림'은 산업과 인구, 도시공간, 재정 전반을 아우르는 중장기 도시 발전 전략"이라며 "이를 통해 목포의 지속가능한 성장 기반을 확립해 나가겠다"고 말했다.

아울러 "조직은 순환 구조인 만큼 부서 이기주의를 지양하고, 협업과 소통을 통해 진정한 조직 효율성을 함께 만들어 가자"고 당부했다.

한편 시는 당초 2일로 예정됐던 시무식을 2~3일간 이어진 강설로 인한 제설 작업을 위해 5일로 연기했다. 시는 신속한 제설 대응으로 주요 도로와 보행로 정비를 마무리하며 시민 불편을 최소화했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>