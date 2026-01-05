말의 해에 문경이 뛴다…지역 리더십, 새 도약에 시동

신년하례회서 비전 결집·홍보대사 위촉까지

‘2026 문경 구상’ 한 무대에

병오년(丙午年) 새해를 맞아 문경 지역의 주요 기관·단체장들이 한자리에 모여 지역 발전을 향한 의지를 다졌다.

문경문화원(원장 직무대행 권용문)은 5일 문경체육관에서 기관·단체장과 시민 등 400여 명이 참석한 가운데 '2026 문경시 신년하례회'를 개최했다.

신년하례회는 매년 새해를 맞아 문경시의 안녕과 도약을 기원하는 대표적인 연례행사다.

올해는 역동성과 전진을 상징하는 병오년, 이른바 '붉은 말의 해'를 맞아 문경이 새로운 성장 국면으로 도약하길 바라는 의미를 담아 마련됐다.

행사는 홍보대사 위촉식을 시작으로 상견례, 신년사, 축하 떡 커팅, 떡국 나눔 순으로 진행됐다. 특히 '미스터트롯 2 진(眞)' 출신 가수 안성훈 씨가 문경시 홍보대사로 공식 위촉돼 주목받았다. 안 씨는 앞으로 문경의 문화·관광 자산을 전국에 알리는 홍보 활동에 나설 예정이며, 위촉식 이후 펼쳐진 축하공연으로 현장 분위기를 한층 끌어올렸다.

문화공연도 풍성하게 이어졌다. 가은초등학교 채지산 학생의 식전 공연을 시작으로 시립 청소년무용단과 시립합창단의 무대가 펼쳐졌고, 제 3회 문경 트로트 가요제 인기상 수상자이자 2025년 전국노래자랑 연말 결산 우수상 수상자인 장혜진 양이 피날레를 장식하며 새해의 흥을 더했다.

신현국 문경시장은 신년사를 통해 "2026년은 케이블카 사업을 비롯한 주요 역점 사업들을 본격 추진해 문경의 새 시대를 여는 전환점이 될 것"이라며 "긍정의 힘으로 시민 모두가 행복한 문경을 함께 만들어 가자"고 강조했다.

권용문 문경문화원장 직무대행은 "이번 신년하례회가 문경의 미래를 위해 마음을 모으는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"며 "문경문화원이 지역 문화 발전과 공동체 결속에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.

지역 리더십과 시민의 의지가 한 무대에 모인 이번 신년하례회는 병오년 문경이 '도약과 변화'를 향해 본격적인 발걸음을 내디뎠음을 보여주는 상징적 장면으로 평가된다.





