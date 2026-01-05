최고위원 2차 토론회도 친명·친청 신경전…공천 투명화 공감대(종합)

당청 갈등 없다 vs 소통 필요

더불어민주당 최고위원 3석을 뽑는 보궐선거를 6일 앞둔 5일 친명(친 이재명)계와 친청(친 정청래)계 후보들은 당청 관계를 두고 거듭 신경전을 거듭했다.

지난해 12월30일 치러진 1차 토론에 이어 친명계는 밀착 소통이 필요하다는 입장을 냈지만 친청계는 갈등이 없다고 반박하면서다. 후보들은 공천헌금 등 도덕성 논란이 불거진 당내 상황을 타개하기 위해서는 공천 투명화를 강조하면서도 해결책을 두고 선명성을 드러냈다.

민주당이 5일 오전 10시 서울 여의도 중앙당사에서 개최한 최고위원 후보 2차 합동토론회에서 친청계인 유동철 후보는 당청 관계에 문제가 없다는 문정복·이성윤 후보에 맞서 "지난 1차 토론회 때도 당청 관계가 핵심적인 키워드였다. 아무 문제가 없다면 왜 이게 1, 2차에 걸쳐 핵심적 키워드로 나오겠냐"고 지적했다.

이건태 후보도 이재명 대통령 순방 기간 동안 당이 사법개혁 등 파장이 큰 정책을 추진한 것과 관련해 "그동안 대통령 해외 순방의 성과를 충분히 알려야 하는데 그러지 못한 일들이 있었다"고 지적했다.

더불어민주당 최고위원 보궐선거에 출마한 문정복, 유동철, 강득구, 이건태, 이성윤 후보가 5일 서울 여의도 더불어민주당 당사에서 열린 최고위원 보궐선거 제2차 합동토론회에 앞서 선전을 기원하며 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.5 김현민 기자

친명계와 친청계의 대결 구도뿐만 아니라 당내에 들이닥친 공천헌금 의혹과 관련된 위기 극복과 체제 정비에 대해 선명성 경쟁을 펼쳤다.

1차 토론회 이후 공천헌금 수수 의혹을 받는 강선우 의원의 탈당·제명, 김병기 전 원내대표의 사퇴 등이 잇따라 이어지면서 지방선거를 앞두고 위기론이 대두된 탓이다.

유 후보는 내란청산·험지 당선을 위해 축적된 정책 어젠다의 공유를 공약했고, 강득구 후보는 경선 선거 공영제를 통해 선거 국면 리스크 관리를 약속했다. 이건태 후보도 시스템 공천을 통한 낙하산 기득권 공천 배제를 강조했다.

반면 친청계인 이성윤·문정복 후보는 각각 정청래 당대표의 전당대회 공약인 권리당원과 대의원의 1인1표제, 권리당원의 경선 참여 추진을 역설했다. 당 지도부는 지난달 중앙위원회를 열고 1인1표제를 표결에 부쳤으나 정족수 미달로 결국 부결됐다. 정 대표 연임을 위한 포석이 아니냐는 의심을 지우지 못하면서다.

문 후보는 "당 지도부 선출 직후 1인1표제를 재추진하겠다"며 "당원주권정당을 흔들림 없이 지켜내는 역할이 지금 최고위원에게 주어진 책무"라고 말했다. 이 후보도 "이재명도 1인1표, 정청래도 1인1표, 저 이성윤도 1인1표"라며 "당원들이 하나가 되어야 이번 지방선거에서 승리할 수 있다. 그 출발점이 당원 1인 1표제"라고 강조했다.

이에 대해 유 후보는 "1인 1표제는 대의원들과 당원들의 참여와 목소리가 반영되는 구조를 근본적으로 바꾸는 내용들인데 중앙위원회를 열어서 지난번처럼 전당원 투표도 아니고 여론조사 겸 중앙위에서 이를 통과시키는 방식은 당원 주권 취지와 다르다"고 지적했다.





