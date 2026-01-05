봉화군 행정, 이제 ‘첫 화면’에서 완성된다

대표 홈페이지 전면 개편

예약·민원·학습 한 번에 담은 디지털 전환

봉화군이 군민 중심 행정 서비스의 관문을 전면 재정비했다. 봉화군은 대표 홈페이지를 전면 개편하고 5일 오전 9시부터 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

단순한 디자인 개선을 넘어, 흩어져 있던 온라인 행정 기능을 하나로 모은 '통합형 디지털 행정 플랫폼' 구축이 이번 개편의 핵심이다.

봉화군 대표홈페이지 AD 원본보기 아이콘

이번 개편으로 봉화군 대표 홈페이지는 부서별·서비스별로 분산돼 있던 행정 창구를 하나의 화면으로 통합했다.

군민들은 단일 접속만으로 행정 정보를 확인하고, 예약과 신청, 민원 처리까지 원스톱으로 이용할 수 있게 됐다.

가장 큰 변화는 통합예약시스템 도입이다. 기존에 개별 사이트에서 운영돼 이용 불편이 컸던 관내 체육시설과 숙박시설 예약을 대표 홈페이지 한 곳에서 실시간으로 신청하고 확인할 수 있도록 했다. 행정 서비스 이용 흐름을 '검색→예약→확인'으로 단순화해 접근성을 높였다.

이와 함께 ▲계약정보공개시스템 ▲대형폐기물 온라인 배출 신고 ▲평생학습 포털 등 부서별로 나뉘어 있던 주요 행정 서비스도 홈페이지로 일원화했다. 주민들은 여러 사이트를 오갈 필요 없이 한 번의 접속으로 생활 행정 전반을 처리할 수 있게 됐다.

기술적 기반도 한층 강화됐다. 국가 표준인 전자정부 표준프레임워크를 적용해 시스템 안정성과 확장성을 확보했으며, 보안 체계 고도화를 통해 개인정보 보호 수준도 높였다.

디자인은 최신 트렌드를 반영한 직관적인 UI로 재구성했고, PC·스마트폰·태블릿 등 모든 기기에서 최적화되는 반응형 웹을 구현해 모바일 환경에서도 불편 없이 이용할 수 있도록 했다.

박현국 봉화군수는 "대표 홈페이지는 군민이 행정과 처음 만나는 가장 중요한 창구"라며 "이번 개편을 통해 행정 서비스 이용의 문턱을 낮추고, 군민 중심의 디지털 행정을 한 단계 끌어올리겠다"고 말했다. 이어 "앞으로도 군민 눈높이에 맞춘 맞춤형 디지털 서비스를 지속해서 확대해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 봉화군은 홈페이지 개편 초기 발생할 수 있는 이용자 불편을 최소화하기 위해 실시간 이슈 트래킹과 전담 콜센터 운영 등 안정화 작업도 병행할 계획이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>