[CES 2026]대한상의, CES 2026 참관단 파견…피지컬 AI 등 글로벌 트렌드 점검

주요 광역상의 회장 등 오는 6일부터 美방문

AI·모빌리티·로보틱스 등 핵심기술 점검

CES 이어 美 실리콘밸리도 찾아

엔비디아·애플·구글 등과 미래 대응 모색

대한상공회의소는 오는 6일(현지시간)부터 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회인 'CES 2026'에 공식 참관단을 파견한다고 5일 밝혔다.

CES 2026 개막을 앞둔 5일(현지시간) 미국 네바다주 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에 조형물이 설치돼 있다. 연합뉴스

대한상의는 CES 참관으로, 인공지능(AI)을 비롯해 모빌리티, 로보틱스, 헬스케어 등 글로벌 기술 트렌드를 현장에서 직접 점검하고, 우리 기업의 미래 산업 대응과 글로벌 시장 진출을 지원하기 위한 전략을 모색할 방침이다.

올해 CES는 '혁신가들의 등장'을 주제로 열린다. AI가 로봇·모빌리티·가전 등 실물 산업과 결합하는 이른바 '피지컬 AI'와 기술의 실생활 구현을 주요 화두로 다룬다. 특히 생성형 AI의 산업 적용과 사업화 사례가 집중적으로 소개될 예정이다. 우리 기업 중에선 삼성전자, 현대자동차, LG전자, 두산 등과 함께 중소·벤처기업 등 약 1000여개 사가 참여한다. 우리나라는 AI 기반 혁신 기술을 앞세워 CES 혁신상 최다 수상국 기록을 3년 연속 이어가고 있다.

이번 참관단에는 지역 경제계를 대표해 양재생 부산상의 회장, 최재호 창원상의 회장, 김진동 세종상의 회장, 박동민 대한상의 전무이사 등이 참여한다. 이들은 CES 참관을 통해 글로벌 기술 트렌드를 점검하고 대표 기업인들과의 교류를 통해 민간 경제협력 네트워크를 강화할 예정이다. CES 참관 이후에는 실리콘밸리에 있는 엔비디아, 애플, 구글, 메타 등 글로벌 빅테크 기업을 방문해 첨단 기술 생태계와 산업 현장도 살핀다.

박동민 대한상의 전무이사는 "글로벌 산업 패러다임 전환이 가속화하는 가운데 CES와 실리콘밸리는 글로벌 기술 변화 트렌드를 가장 먼저 확인할 수 있는 현장"이라며 "이번 참관을 통해 대한상의는 각 지역 상의와 함께 중소기업들이 기술 경쟁력을 확보할 수 있도록 실질적인 지원방안을 마련해 나가겠다"고 밝혔다.





김형민 기자



