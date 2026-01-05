'첫 신년 회견' 다카이치 "中과의 대화 열어뒀다"

이세신궁 참배 후 신년 기자회견

"베네수 민주주의 회복 위해 외교 노력"

기존 입장 되풀이하는데 그쳐

다카이치 사나에 일본 총리. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

다카이치 사나에 일본 총리가 5일 냉각된 중·일 관계와 관련해 중국과의 대화에 열려 있으며 문을 닫지 않았다고 밝혔다.

요미우리·니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 다카이치 총리는 이날 혼슈 중부 미에현 이세시 이세신궁을 참배한 뒤 현지에서 개최한 신년 기자회견에서 "일본과 중국 사이에는 여러 현안과 과제가 있기 때문에 소통이 중요하다"면서 양국이 전략적 호혜 관계임을 강조했다.

그는 "이런 자세를 바탕으로 중국 측과 의사소통을 지속하면서 앞으로도 국익 관점에서 적절하게 대응할 것"이라고 덧붙였다. 중국과 소통이 중요하고 대화의 문이 열려 있다는 기존 입장을 거의 그대로 되풀이한 셈이다.

중국은 다카이치 총리가 지난해 11월 국회에서 '대만 유사시 개입' 시사 발언을 한 이후 강하게 반발하며 압박 수위를 올리고 발언 철회를 요구해 왔다. 이후 자국민의 일본 여행 자제, 일본산 수산물 수입 금지 등 문화적·경제적 보복 조치를 병행해왔다.

다카이치 총리는 미국이 군사작전을 통해 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출한 것과 관련해서도 "주요 7개국(G7), 기타 관련국과 긴밀히 협력하며 베네수엘라의 민주주의 회복과 정세 안정화를 향한 외교적 노력을 계속해 나가겠다"라고만 말했다.

그는 전날 엑스(X·옛 트위터) 계정에 올린 글에서도 비슷한 입장을 나타낸 바 있다. 닛케이는 이를 두고 "총리가 미국의 공격에 대해 직접적인 평가를 피했다"고 짚었다.

다카이치 총리는 또 도널드 트럼프 미국 대통령과의 전화 통화에 대해서도 언급하며 올봄 방미 일정을 계속 조율하고 있다고 재차 밝혔다. 그는 "다양한 차원에서 미국과 긴밀히 소통하고 있다"고 말했다. 다카이치 총리는 취임 후 처음으로 미국을 방문해 트럼프 대통령과 정상회담을 갖는 방안을 추진 중으로 알려졌다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>