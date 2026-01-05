與 법사위 일방 취소에…나경원 "비리 세트 생중계 두렵나"

민주당, 대통령 방중 이유로 법사위 일정 순연

"공천헌금·통일교·항소포기…'찐 3특검' 추진"

국민의힘은 5일 더불어민주당이 이날 예정된 국회 법제사법위원회 전체회의를 일방 취소한 데 대해 "대통령 외교 일정 중 비리 종합 세트가 생중계되는 것이 두렵냐"고 비판했다. 나아가 공천 헌금 수수 의혹 수사를 포함한 '찐 3특검'을 추진하기로 했다.

나경원 국민의힘 의원이 5일 국회에서 법제사법위원회 소속 의원들과 함께 국회에서 민주당 일방적 법사위 회의 취소 통보 규탄 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

국민의힘 법사위원들은 이날 오후 국회에서 기자회견을 열고 "민주당은 새해 첫 법사위 회의를 사전 협의나 합의 없이 일방적으로 취소했다"며 "법사위가 민주당 인민회의냐"고 강하게 비판했다. 기자회견에는 법사위 소속인 나경원·곽규택·송석준·주진우·조배숙 국민의힘 의원이 참석했다.

당초 민주당은 이날 법사위 전체회의를 열어 2차 종합 특검법과 통일교 특검법을 상정한 뒤 6일 법안심사1소위원회 심사, 7일 전체회의 심사 과정을 거쳐 8일 국회 본회의에 회부·상정할 계획이었다. 그러나 이재명 대통령의 4~7일 중국 국빈 방문 일정과 겹쳐 법사위 일정을 순연하기로 했다.

나 의원은 법사위 전체회의 취소 이유에 대해 "지난 8월 대통령의 방미 기간 법사위가 열려 검찰청 해체 문제로 대통령 뉴스가 가려졌고, 유엔총회 때는 조희대 대법원장 청문회로 대통령 뉴스가 가려졌다"며 "대통령 방중 뉴스가 법사위로 가려질 수 있어 민주당 법사위가 알아서 비켜주는 것"이라고 주장했다.

그러면서 "추미애 법사위원장이 이런 이유로 스스로 꼬리 내리고 그만둔 건지, 민주당의 종합 비리 세트가 열리면 감당하기 어려워 도망한 건지 궁금하다"고 목소리를 높였다.

국민의힘 법사위원들은 나아가 민주당 공천 헌금 의혹과 통일교 불법 금품수수 의혹, 항소포기 외압 특검을 추진할 것을 촉구했다.

나 의원은 정부·여당을 겨냥해 "민생보다 특검, 국정보다 내란몰이 정쟁과 포퓰리즘에만 매달린다"며 "이재명 민주당 정권의 범죄 수사를 위한 '찐 3특검'을 통해 권력형 비리의 실체를 분명히 밝히고 이제라도 국정운영 본분에 집중하라"고 질타했다.

송 의원도 "예산 낭비하지 말고 야당이 요구하는 특검다운 특검을 하고, 여당은 여당답게 경제 살리기에 몰입해야 한다"고 가세했다.





장보경 기자



