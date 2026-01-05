르노코리아, 새 플래그십 크로스오버 '필랑트' 1분기 출시

부산공장 생산…13일 월드 프리미어

르노코리아는 '오로라 프로젝트' 두번째 모델이자 1분기 국내 시장 출시 예정인 신차 이름 '필랑트(FILANTE)'를 5일 공개했다. 필랑트는 오는 13일 '월드 프리미어' 행사를 통해 최초로 선보일 예정이다.

르노코리아는 '오로라 프로젝트' 두번째 모델이자 1분기 국내 시장 출시 예정인 신차 이름 '필랑트(FILANTE)'를 5일 공개했다. 르노코리아 AD 원본보기 아이콘

필랑트는 유럽 외 다섯 곳의 글로벌 허브에서 2027년까지 총 8종의 신차를 출시하는 '인터내셔널 게임 플랜 2027' 전략 아래 글로벌 플래그십 모델이다. 한국은 하이엔드 D·E세그먼트(중형 및 준대형) 자동차 개발과 생산 허브로 지정되었으며, 오로라 프로젝트도 이 전략 아래 수행됐다.

필랑트는 1956년에 르노가 공개했던 '에투알 필랑트'에서 유래한다. 프랑스어로 '별똥별'을 뜻하는 에투알 필랑트는 지상 최고속기록을 세우기 위해 항공기 설계를 접목해 탄생한 1인승 초고속 레코드카였다. 당시 시속 300km를 돌파하며 자동차 역사에 한 획을 그었던 이 차량은 유려한 디자인과 혁신의 상징으로도 유명하다.

또 지난해 연말 순수 전기차 주행 에너지 효율 분야에서 새로운 기록을 달성한 르노의 콘셉트카 '필랑트 레코드 2025'와도 맥락을 함께한다.

세단과 SUV의 경계를 넘나드는 새로운 플래그십 크로스오버 모델로 자리할 르노 필랑트는 부산공장에서 생산해 1분기 국내를 시작으로 향후 글로벌 시장으로도 진출할 계획이다.

니콜라 파리 르노코리아 사장은 "르노 필랑트는 인터내셔널 게임 플랜 2027 아래 한국에서 선보이는 두 번째 신차"라며 "획기적이고도 대담한 크로스오버에 대한 우리의 견해를 구현해 낸 모델이자 르노의 글로벌 업마켓 전략을 상징하는 모델이 될 것"이라고 했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>