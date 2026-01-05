본문 바로가기
'가속력' 강조한 정상혁 신한은행장 "생산적 금융은 은행 사명"

김혜민기자

입력2026.01.05 15:54

신한은행, 2026년 상반기 경영전략회의 개최
키워드는 '가속력: Race to the Future'
생산적 금융 등 5대 전략 방향 공유해

정상혁 신한은행장이 "은행은 자금이 생산적으로 흘러 들어가도록 하는 본질적인 사명을 가지고 있다"며 "생산적 금융 활성화에 더욱 적극적으로 나설 것"이라고 강조했다.

정상혁 신한은행장이 5일 서울 중구 신한은행 본점에서 '2026년 상반기 경영전략회의'를 열고 발언을 하고 있다. 신한은행 제공

정 행장은 5일 서울 중구 신한은행 본점에서 임직원들이 참석한 가운데 '2026년 상반기 경영전략회의'를 열고 이런 방향을 밝혔다. 이번 경영전략회의는 올해 전략목표인 '미래를 위한 금융! 탁월한 실행! 함께 만드는 변화!' 아래 '가속력: Race to the Future'를 키워드로 진행됐다.


정 행장은 지난 한 해의 주요 성과를 돌아보고 올해 주요 전략과 세부 추진계획을 공유했다. 그는 "올해는 보다 명확한 방향성과 방법을 강구하고 가속력을 내야 한다"고 강조하며 ▲생산적 금융 활성화 ▲고객 중심 솔루션 체계 완성 ▲실효적 AX·DX(인공지능 및 디지털 전환) 추진 ▲전사적 혁신 모멘텀 강화 ▲지속 가능한 신뢰 확립 등 다섯 가지 전략 방향을 제시했다.

정 행장은 가장 먼저 지난해 11월 그룹이 발표한 110조원 규모의 생산적·포용적 금융 투자계획을 언급하며 "은행은 가계와 기업에 자금을 안정적으로 공급하는 동시에, 자금이 생산적으로 흘러 들어가도록 하는 본질적인 사명을 가지고 있다"고 강조했다. 이어 "기업의 혁신과 투자, 지역사회의 성장, 미래 산업 육성을 뒷받침하는 생산적 금융 활성화에 더욱 적극적으로 나서야 한다"고 덧붙였다.


그는 영업 현장과 관련해선 "최적의 솔루션을 제시할 수 있는 형태로 개편해 나가고자 한다"며 "창구 구분 없이 다양한 노하우가 결합된 '자산관리 솔루션'으로 더 큰 가치를 제공하는 혁신을 지속해 나가겠다"고 말했다.


AX와 DX 추진과 관련해서는 "AX혁신그룹을 통해 AI 실행력을 높여 나감과 동시에 직원들이 새로운 AI 서비스를 적극 사용해 보고 개선점을 찾아 발전시키는 노력이 필요하다"며 리더들의 솔선수범을 당부했다. 이번에 신설된 미래혁신그룹의 역할에 대해선 "미래 타깃 고객군과 새로운 수익원을 발굴하고, 이에 부합하는 채널 변화와 혁신 사업을 추진해 신한은행의 미래 경쟁력을 강화하는 역할을 맡게 될 것"이라고 설명했다.

정 행장은 "금융보안 시스템과 고객 데이터 보호 체계 등 시스템과 제도를 강화하는 것은 물론, 고객 정보를 다루는 임직원들의 인식 또한 한층 더 엄격해져야 한다"며 "금융업의 기본인 신뢰를 최우선 가치로 두고 고객정보보호를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

