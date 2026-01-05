캠퍼스가 내려왔다…의성, 바이오로 글로컬 문 연다

대구한의대와 손잡고 세포배양 특화

인재 양성·R&D·창업까지

의성군이 지역 혁신의 가속 페달을 밟았다. 의성군은 5일 대구한의대학교와 교육부 주관 글로컬 대학 30 프로젝트 추진을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 바이오산업을 축으로 한 지역-대학 상생 모델 구축에 본격 착수했다.

이번 협약은 대학과 지역의 동반 성장을 핵심 가치로 하는 글로컬 대학 지정 전략의 일환이다.

의성군은 지역 주력인 바이오·K-MEDI 산업과 대구한의대의 교육·연구 역량을 결합해 세포배양 산업 맞춤형 인재를 체계적으로 육성하고, 현장 중심의 로컬캠퍼스를 의성에 구축한다는 구상이다.

양 기관은 ▲K-MEDI 연계 세포배양 특화 인재 양성 ▲의성 로컬캠퍼스 조성 ▲창업 생태계 조성 및 공동 연구·개발 과제 발굴 ▲지역 정주형 유학생 유치와 정주 여건 개선 ▲기업 지원·판로 개척을 통한 글로벌 진출 지원 등 포괄적 협력에 합의했다.

산학연 협업을 통해 지역 기업의 기술 경쟁력을 끌어올리고, 인구 감소라는 구조적 과제에 공동 대응하겠다는 전략이다.

의성군은 협약을 계기로 글로컬 대학 30의 세부 실행 로드맵을 조속히 마련한다. 특히 경북 세포배양산업 지원센터와 연계한 산학협력 프로그램을 구체화해, 청년층에 양질의 일자리와 정주 기회를 제공하고 지역에는 지속 가능한 성장 동력을 공급한다는 방침이다.

김주수 의성군수는 "글로컬 대학 30 지정은 대학을 넘어 의성의 미래 경쟁력을 좌우하는 분수령"이라며 "대구한의대의 우수한 인적·물적 자원이 산업 현장과 촘촘히 연결되도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

변창훈 총장도 "지역 수요에 뿌리내린 교육·연구로 글로컬 모델을 완성하겠다"고 화답했다.

지역과 대학이 공동 설계·공동 실행에 나선 이번 협력은 '교육-산업-정주'가 선순환하는 의성형 글로컬 전환 모델의 시험대가 될 전망이다.





