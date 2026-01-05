[포토] '함께 달리는 대한민국, 금융이 미래의 힘이 됩니다'

김준 생명보험협회 전무와 정완규 여신금융협회장, 조용병 은행연합회장, 황성엽 금융투자협회장, 오화경 저축은행중앙회장, 오홍주 손해보험협회 전무(왼쪽부터)가 5일 오후 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '2026 범금융 신년인사회'에 참석해 기념촬영을 하고 있다.







