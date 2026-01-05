5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 2.0원 오른 1443.8원에 마감했다.
김유리 기자 yr61@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
원·달러 환율 2.0원 오른 1443.8원 마감
2026년 01월 05일(월)
5일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 2.0원 오른 1443.8원에 마감했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
케이블카 만들었더니 주말마다 '바글바글'…관광객 100만 시대 앞둔 강원도 '이곳'
새벽 2시에 쏟아진 "주문" "주문"…마두로 체포, 피자집은 알고 있었다?
"한국인들, 디저트배 따로 있는 이유 알겠네"…日 여성들 사로잡은 K디저트
"휴~ 대기업서 잘리진 않았어요, 대신 옆 팀으로 갑니다"[AI시대, 일자리가 바뀐다]
8세·6세 아들 남기고…11시간씩 '심야배송' 숨진 쿠팡 기사, 산재 인정
CES 2026 개막 D-2, 미래 도시 펼쳐진다…가전·전장·모빌리티 총출동
울퉁불퉁 노면도 안정적…현대차 '굴러다니는 AI 로봇' 현실로
노태문·류재철, CES 2026서 글로벌 데뷔전…삼성·LG 'AI 비전' 선보인다
노태문 "삼성, 매년 5억대 기기 출하…통합된 AI 경험 실현"
"커피값 올랐나요?"…'컵 따로 계산제'에 카페 사장 난감