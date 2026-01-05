강원도교육청, ‘2026 고교학점제 선택 과목 지도 역량 강화 연수’ 개최

2022 개정 교육과정 신규 선택과목 수업 역량 제고 기대

에듀테크·실습 중심으로 평창서 1박 2일 집중 워크숍

강원특별자치도교육청은 국립강릉원주대학교(총장 박덕영) 및 한림대학교(총장 최양희)와 협력해 고교학점제 전면 도입에 따른 '2026 고교학점제 선택 과목 지도 역량 강화 연수'를 5일부터 6일까지 이틀간 평창 켄싱턴호텔에서 운영한다고 밝혔다.

강원특별자치도교육청이 5일 '2026 고교학점제 선택 과목 지도 역량 강화 연수'를 개최하고 있다. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연수는 2022 개정 교육과정에 새롭게 도입된 선택과목을 중심으로 교사의 수업 설계 및 지도 역량을 강화하고 학생의 진로·학업 수요를 반영한 선택 중심 교육과정 운영을 지원하기 위해 마련됐다.

연수 과목은 △수학과 문화 △융합과학 탐구 △윤리문제 탐구 등 3개 과목으로, 과목별 전문 강사진의 이론 강의와 실습 중심 연수가 병행된다. 특히 융합과학 탐구 영역에서는 디지털 탐구 도구 활용, 데이터 수집·시각화, 인공지능 및 에듀테크 활용 수업 설계 등 학교 현장에서 바로 적용할 수 있는 실천 중심 내용이 다뤄질 예정이다.

연수 대상은 해당 과목 교원 자격을 소지한 고등학교 교사로, 2026학년도 해당 과목 개설 예정 학교 교원을 우선 선발해 과목별 20명 내외로 운영된다. 연수는 대면 집합 연수 형태로 진행된다.

김성래 중등교육과장은 "이번 연수는 고교학점제 환경에서 교사의 선택과목 지도 전문성을 높이고, 2022 개정 교육과정의 안정적 안착을 지원하는 데 목적이 있다"며 "앞으로도 학교 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 연수를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>