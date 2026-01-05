윤성진 화성시 제1부시장 취임

경기도 화성시는 윤성진 제1부시장이 5일 취임했다고 이날 밝혔다.

윤성진 제1부시장은 지방고시 1회 출신으로, 영국 버밍엄대 도시 및 지역학 석사 학위를 받았다. 경기도 도시정책관, 도시재생추진단장, 균형발전기획실장 등을 역임했다.

윤 부시장은 이날 오전 화성 송산동 현충탑을 참배한 뒤 정명근 시장으로부터 임용장을 받고 업무를 시작했다.

시는 제1부시장을 중심으로 구청 체제 전환에 따른 행정체계 강화는 물론 재난·안전, 행정 운영 전반의 컨트롤타워 기능을 강화해, 급속한 도시 성장에 능동적으로 대응하고 시민 생활과 더욱 가까운 행정을 실현한다는 방침이다.

윤 부시장은 "구청 체제 출범에 따라 시민이 삶의 질 향상을 체감할 수 있는 '특별한 시민, 빛나는 도시 화성특례시'를 실현해 나가도록 최선을 다하겠다"고 했다.





